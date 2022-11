Black Friday: veja os celulares mais vendidos e como escolher um smartphone

Com tantas opções no mercado, com funcionalidades que vão desde câmera 4k, até aparelhos à prova d'água, fica difícil saber qual celular escolher. (foto: STRINGER / AFP)

Na próxima sexta-feira (25/11), ocorre no Brasil e no mundo a Black Friday. A data marca o início oficial do período natalino no comércio e as promoções atraem os consumidores para as compras. Todos os anos, os produtos mais cobiçados são os do setor tecnológico, seja computadores, celulares, notebooks, televisões ou videogames. Desses, os celulares ocupam o topo da lista de mais procurados pelos brasileiros. Na próxima sexta-feira (25/11), ocorre no Brasil e no mundo a Black Friday. A data marca o início oficial do período natalino no comércio e as promoções atraem os consumidores para as compras. Todos os anos, os produtos mais cobiçados são os do setor tecnológico, seja computadores, celulares, notebooks, televisões ou videogames. Desses, os celulares ocupam o topo da lista de mais procurados pelos brasileiros.









O Correio fez essa pergunta para um especialista em tecnologia, que listou os componentes mais importantes de um celular com bom sistema operacional, boa qualidade de imagem e duradouro. Segundo relatório da Counterpoint Research — empresa sediada em Hong Kong, no Japão, especializada em análise e consultoria estratégica em tecnologia —, os cinco celulares mais vendidos no Brasil em 2022 foram os Iphones 13, 13 Pro Max e 12; e os Samsung Galaxy S22 Ultra e o Galaxy A13.

Além desses, existem também os smartphones da Motorola, principalmente o Edge, que apresentaram um aumento de buscas no Google no último mês, e os da Xiaomi e Asus, que ainda não são os favoritos dos brasileiros, mas estão crescendo nas vendas. De acordo com Giovani Melo, expert em sistemas de informação, entretanto, a marca do aparelho não é o mais importante. Na famosa briga entre Iphone e Samsung, por exemplo, o que deve ser levado em consideração não é o nome do fabricante e sim as características do software. “A marca não importa no desempenho do smartphone. Porém, sempre dê preferência por marcas consolidadas no mercado, elas são responsáveis por manter a atualização do software, bem como a segurança do aparelho”, aconselhou.





Veja as dicas do especialista para acertar na hora de escolher o celular:

Processador

Segundo Melo, o processador é fundamental para garantir o bom desempenho do smartphone. “Ele é responsável por processar os dados e informações requeridos pelo sistema. Cada ação que você realiza ao manusear o aparelho, requer um processamento. A depender da capacidade de processamento, pode-se entregar um número maior de ações”, explicou.





O especialista aponta que os usuários devem ficar atentos às informações sobre o processador, memória, tela, armazenamento, tecnologias embarcadas e bateria do celular que pretendem comprar. Esses são os elementos primordiais para o bom funcionamento e durabilidade do smartphone.

Para celulares Android, o especialista recomenda os processadores Snapdragon Octa-Core com velocidade de 2GHz ou superior, “por conter mais núcleos de processamento e ser o mais consolidado no mercado''.

Quando o assunto é smartphone gamer, não tem pra ninguém! O #ROG Phone 5s PRO foi construído para dar o máximo de desempenho e performance graças ao mais recente processador Qualcomm® Snapdragon® 888+ 5G. pic.twitter.com/jGxBuO0owh %u2014 ASUS Brasil Oficial (@asusbr) August 4, 2022

Se a preferência for pelo sistema operacional IOS, que equipa os Iphones, são recomendados os processadores A13 Bionic ou superior, “pois são os modelos mais recentes da marca, e encontrará processadores mais modernos com vários núcleos de processamento”.





Memória RAM

Para que se tenha um excelente aproveitamento do processador é necessária uma quantidade expressiva de memória RAM, pois ela é responsável pelo transporte dos dados requisitados pelo processador, do cartão de memória ou do chip de memória flash — dispositivo capaz de preservar os dados armazenados no celular por um longo tempo sem precisar de alimentação elétrica. “Além disso, a memória RAM facilita a alternância entre aplicativos abertos, bem como a execução de tarefas simultâneas”, detalhou Giovani Melo.

Ao utilizar aplicativos que exigem muitos recursos ou executar várias ações simultaneamente, convém que o smartphone tenha, ao menos, 4 GB de RAM. “Quanto mais memória RAM, mais fluidez terá na execução das tarefas desempenhadas, especialmente Gamers”, afirmou.





Tela

No mercado há três tipos principais de telas para smartphones: OLED, AMOLED e LCD. Tecnologia OLED/AMOLED exibem cores mais nítidas, vívidas e preto profundo, por exemplo, razão pela qual tendem a equipar celulares mais sofisticados.

%uD83D%uDCF1 Tela AMOLED de 120Hz = ver suas redes sociais muuuuuito mais rápido#Xiaomi12Lite #EstiloELiberdade pic.twitter.com/UEs8JPA1o1 %u2014 Xiaomi Brasil (@XiaomiBrasil) August 15, 2022

“Caso opte por tecnologia com LCD, prefira painéis do tipo IPS LCD (ou semelhante, como LPTS LCD), pois, via de regra, essa variedade oferece mais qualidade de imagem. Independente do tipo de tecnologia embarcada, é sempre bom verificar modelos de smartphones que contam com resolução full HD, full HD+ (1080p) ou superior, como a resolução de 1440x3088 (QHD ). Visores HD / HD (720p) também são bons, mas as resoluções superiores exibem mais detalhes”, aconselhou o especialista em sistemas de informação.





Para os usuários que costumam deixar o celular cair com frequência ou deixar o aparelho exposto à água, o indicado são telas com resistência à poeira, respingos ou à água. “Alguns aparelhos têm estrutura com proteção Gorilla Glass, ou uma tecnologia similar, para diminuir o risco de a tela sofrer arranhões ou danos acidentais”, alertou Melo.





Armazenamento

Levando em conta que os sistemas operacionais juntamente com os aplicativos pré-instalados já ocupam grande parte do armazenamento, de acordo com Melo, o recomendado é, no mínimo, 32gb de espaço interno, com opção de expansão através de cartão de memória. “Aparelhos quando ficam com grande volume de dados, normalmente, ficam lentos e começam a travar”, ressaltou.





Câmera





“A qualidade do componente não é definida somente pela quantidade de megapixels e sim por vários fatores”, avisou Melo. Para um celular com câmera de qualidade, em que a imagem seja nítida e mais próxima à realidade, o especialista recomenda smartphones com presença de modo noturno, filmagem em 4K ou superior, lentes wide, ultra-wide, telefoto, macro, monocromática, autofoco, quantidade alta de megapixels e sensores de câmera.







Se você tem medo do desconhecido, precisa conhecer o #GalaxyS22Ultra 5G. Garanta fotos de altíssima qualidade até mesmo de noite com o recurso de câmera #Nightography. pic.twitter.com/CZaQlllobH %u2014 Samsung Brasil (@SamsungBrasil) November 11, 2022

Bateria “Devido à grande massa de processamento dos smartphones atuais, recomenda-se modelos que tenham Bateria Íons de Lítio, pelo menos, 4.000 mAh e com suporte para carga rápida, para não demorar várias horas carregando o aparelho”, sugeriu Giovani Melo.







Tá aí um medo que os motolovers não têm %uD83D%uDE02%uD83D%uDE0E pic.twitter.com/6n31USc9fF %u2014 Motorola (@MotorolaBR) November 14, 2022

Tecnologia embarcada A tecnologia embarcada é um sistema composto por chip eletrônico programável, projetado para executar funções específicas, preparado para um número pequeno de tarefas, objetivando a redução do risco de falha. Nesse quesito, o indicado é sempre optar por tecnologias mais recentes, pois tendem a oferecer mais recursos funcionais.

Prefira celulares que tenham: Porta USB-C em vez de micro-USB;

Wi-Fi 5 (802.11ac) ou Wi-Fi 6 (802.11ax);

Bluetooth 5.0 ou superior;

Sensores: de impressão digital, de acelerômetro e de barômetro;

NFC — Essa tecnologia permite o uso de serviços de pagamento utilizando apenas o smartphone entre outros benefícios. Prefira celulares que tenham: