Black Friday: os 10 melhores celulares com desconto para você aproveitar

Smartphone na Black Friday (foto: Jenny Ueberberg/Unsplash)

A Black Friday 2022 está chegando e promete muitos descontos no setor de eletrônicos. Neste ano, de acordo com pesquisa realizada pelo Globo, 50% dos consumidores afirmam que pretendem comprar algum produto durante a época, sendo moda e eletrônicos as categorias de maior intenção de compra.

É por esse motivo que a data, confirmada para 25 de novembro, acaba sendo o momento perfeito para muitas pessoas trocarem de celular e aproveitarem os descontos que já estão começando a surgir. Portanto, se você tem interesse em adquirir um novo aparelho, confira a seguir alguns ótimos modelos para já ficar de olho.



Quais são as marcas de celulares mais vendidas no mundo?





De acordo com pesquisa realizada neste ano pela empresa Counterpoint, dentre os dez celulares mais vendidos do mundo, há um predomínio de aparelhos da Apple (com cinco modelos), seguido pela Samsung (com quatro modelos) e, depois, pela chinesa Xiaomi (com apenas um modelo). Isso significa que a marca da maçã reina em todo o mercado global, vendendo principalmente as versões 12 e 13 dos seus modernos celulares.



Confira os 10 modelos de celular que mais fazem sucesso atualmente





Se você procura um bom modelo de celular para adquirir nesta Black Friday, chegou ao lugar certo. Confira, a seguir, os 10 modelos que mais fazem sucesso no mercado atualmente.





1) Xiaomi Redmi Note 10S





Completo e com bom custo-benefício, o Redmi Note 10S conta com tela AMOLED Full HD, um ótimo processador para o dia a dia e para jogos, sistema operacional Android 11, conjunto quádruplo de câmeras e bateria duradoura, além, claro, de um preço justo.

Xiaomi Redmi Note 10S (foto: Divulgação)





2) Apple iPhone 11 64GB





O iPhone 11 possui ótimos recursos e é mais barato que os modelos recentes. A versão conta com um bom desempenho e é perfeito para quem gosta de jogar e instalar aplicativos pesados.

Apple iPhone 11 64GB (foto: Divulgação)





3) Samsung Galaxy M52 5G





Modelo intermediário de valor acessível, o Samsung Galaxy M52 5G possui recursos avançados, como tela Super AMOLED Plus de 120 Hz, processador Snapdragon 778G potente e bateria de 5.000 mAh.

Samsung Galaxy M52 5G (foto: Divulgação)





4) Samsung Galaxy A52s 5G





O Samsung Galaxy A52s possui desempenho 42% melhor que o modelo A52 5G, de acordo com a marca. Ele é indicado para quem procura um celular com ótimos recursos, mas ainda acessível ao bolso.

Samsung Galaxy A52s 5G (foto: Divulgação)

5) Apple iPhone 13 128GB





Lançado em 2021, o iPhone 13 é o modelo mais recente da Apple. Ele possui processador A15 Bionic e conta com melhorias na câmera e um design mais resistente. É perfeito para quem gosta de fazer fotos de alta qualidade.

Apple iPhone 13 128GB (foto: Divulgação)





6) Samsung Galaxy S20 FE





Modelo premium, o Galaxy S20 FE é conta com bateria de longa duração, memória RAM de 6 GB, tela Super AMOLED de 120 Hz de atualização e processador Exynos 990, além de ótima câmera e bateria resistente.

Samsung Galaxy S20 FE (foto: Divulgação)





7) Apple iPhone 13 Pro Max





O Apple iPhone 13 Pro Max é o melhor e mais potente aparelho da Apple atualmente. É ideal para quem busca um aparelho repleto de tecnologias, já que possui tela grande, processador avançado e câmeras incríveis que filmam em 4K.





Apple iPhone 13 Pro Max (foto: Divulgação)





8) Samsung Galaxy S21 5G





O Galaxy S21 possui um ótimo custo-benefício para quem procura tecnologia de ponta. Ele conta com processador Exynos 2100 octa-core, 8 GB de RAM, até 256 GB de armazenamento, câmeras de 12MP, 64MP e 12MP e tela de 6,1” Dynamic AMOLED.

Samsung Galaxy S21 5G (foto: Divulgação)





9) Apple iPhone 11 128GB





O iPhone 11 continua sendo uma ótima opção para quem procura um modelo moderno. Conta com processador potente, boas câmeras (que filma em 4K), proteção contra água e compatibilidade com o iOS 16, novo sistema operacional da Apple.

Apple iPhone 11 128GB (foto: Divulgação)



10) Apple iPhone 12 64GB





O iPhone 12 64 GB é o modelo de melhor custo-benefício da Apple. Isso porque o aparelho conta com processador A14 Bionic, 64 GB de armazenamento, câmeras traseiras de 12 MP, tela Super Retina XDR OLED de 6,1” e ainda grava vídeos 4K a 60fps.





Apple iPhone 12 64GB (foto: Divulgação)







Black Friday 2022 no Estado de Minas, Continue por dentro da clique aqui e acompanhe as dicas e saiba como sua marca pode lucrar ainda mais e alavancar as vendas usando as ações certas!





Continue lendo nossas matérias: Veja a importância de investir em atendimento de qualidade na Black Friday