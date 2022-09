Veja a importância de investir em atendimento de qualidade na Black Friday

(foto: Freepik)



É fato: um bom atendimento ao cliente é fundamental para a existência e para o sucesso de um negócio. Porém, durante a Black Friday , que acontece em 25 de novembro deste ano, o atendimento ao cliente realizado com sucesso pode ser um desafio, já que a clientela pode aumentar consideravelmente.

Mas então, como oferecer um bom atendimento e uma ótima experiência ao cliente na Black Friday ? A seguir, saiba a importância do bom atendimento, como preparar a empresa e os funcionários e confira algumas dicas para se preparar para a data da melhor forma possível.

O que esperar da Black Friday 2022?

A Black Friday 2022 acontecerá em 25 de novembro. O evento, bastante esperado por consumidores e comerciantes, promete movimentar o setor varejista por meio de descontos, condições especiais e ofertas exclusivas. São várias lojas no Brasil e no mundo que tem como objetivo concretizar vendas e lucrar ainda mais que no ano de 2021.

Não há um horário para o início das ofertas, portanto, o ideal é que sua marca comece a divulgar as ofertas especiais o quanto antes para que possa se destacar durante o período e lucrar ainda mais com as vendas de produtos ou serviços.

Afinal, qual a importância de um bom atendimento ao cliente?

Durante a Black Friday, são muitas as demandas por atendimento rápido. Quando um cliente procura por atendimento, ele quer resolver seu problema o mais rápido possível. Sendo assim, o bom atendimento ao cliente deve atender ou até mesmo superar as expectativas desse cliente, de forma a estabelecer uma relação que beneficie ambas as partes.

Vale lembrar que o atendimento ao cliente pode construir ou destruir a imagem da sua empresa. Por isso, se ela deixar de prestar um suporte ágil e eficiente, poderá deixar a reputação da marca bem baixa no mercado. Então, lembre-se: nunca deixe nenhum cliente sem resposta e busque resolver o problema logo no primeiro atendimento.

Como preparar sua empresa para a data?

Existem algumas boas formas de preparar sua marca para atender os clientes da melhor forma durante a Black Friday. Confira as principais:

Prepare e motive a sua equipe

Não basta cuidar apenas do estoque - é preciso treinar e motivar a sua equipe. Por isso, ofereça treinamento especializado para as pessoas que estarão em contato com o cliente e também para quem estiver envolvido com as logísticas das mercadorias ou com os produtos, serviços e promoções. E lembre-se de manter o atendimento durante o fim de semana, pois o volume de dúvidas, reclamações e trocas pode aumentar nessa época.





Esteja presente nos canais certos





Clientes e consumidores, quando possuem dúvidas ou reclamações relacionadas a algum produto ou serviço, precisam ir atrás da empresa para solucionar o problema. Sendo assim, a empresa precisa estar preparada para esse contato e ter a solução para a questão que será levantada no menor tempo possível.





Para que esse processo aconteça da melhor forma, é importante ter canais de atendimento à disposição do consumidor. E esses canais devem ser interessantes e fáceis para o cliente. Por isso, o ideal é diversificá-los e estar em mais de um ao mesmo tempo.





Seja ágil, transparente e eficiente nos atendimentos

Durante a Black Friday, são muitas as demandas por atendimento rápido. Porém, se sua empresa deixar de prestar um suporte ágil e eficiente, poderá deixar a reputação da marca bem baixa no mercado.

Portanto, invista em uma boa gestão de crises, nunca deixe nenhum cliente sem resposta, seja transparente e busque resolver o problema logo no primeiro atendimento.

O que achou dessas dicas?





