Black Friday: 5 dicas essenciais para vender mais durante a data

Está chegando uma das datas mais importantes para o comércio nacional: a Black Friday, que acontece este ano em 25 de novembro. E não é para menos: de acordo com pesquisa da IM Globo/Behup, os 11 primeiros dias de novembro de 2021 registraram uma alta de 31% de promoções sendo divulgadas.

Uma época de tanto destaque tanto para consumidores quanto para comerciantes deve ser planejada com riqueza de detalhes. Ou seja, diante dessa grande oportunidade de lucrar ainda mais, é importante ter estratégias para se destacar e assegurar o sucesso de vendas na data.

A seguir, confira 5 dicas valiosas para vender mais durante a Black Friday que vão te ajudar a ganhar uma renda extra nesta época.

Confira 5 dicas para ter sucesso e vender mais na Black Friday

Não é simples vender na Black Friday, já que são muitas as lojas fazendo suas ações durante a época. Mas com alguns passos, você pode se destacar diante de seus clientes. Confira!

1) Planeje a sua campanha

Antes de começar a Black Friday, planeje quais serão as ações realizadas durante a época. Você pode utilizar diversas ferramentas, como anúncios on-line, remarketing, divulgação pelo WhatsApp, E-mail Marketing, anúncios no Google, descontos exclusivos para clientes. O importante é manter as pessoas informadas de que sua loja também disponibilizará condições imperdíveis para a data.

Não adianta estar apenas nas ruas: é preciso também estar nas redes sociais, no WhatsApp, no e-mail, no Google, ou seja, onde seu cliente está. Para divulgar seus produtos, a internet é uma aliada poderosa. Invista nessa oportunidade.

3) Invista em anúncios voltados para a Black Friday

Se você quer aumentar a percepção da sua marca durante a Black Friday, os anúncios são uma mão na roda - eles aumentam a visibilidade da sua marca e, assim, as chances de lucrar também aumentam. Portanto, para fazer um bom anúncio, seja nas redes sociais ou no Google Ads, use sua criatividade, foque em chamadas rápidas e priorize a imagem, sempre.

Do que adianta pensar na publicidade e não ter estoque suficiente? Para a Black Friday, seu estoque deve contar com o máximo de produtos, já que a procura vai aumentar devido às condições diferenciadas e promoções exclusivas.

Uma boa estratégia é mapear as saídas de mercadoria da sua loja virtual - assim, você terá mais chances de acertar os produtos que serão mais requisitados.

5) Instrua sua equipe profissional

Não basta cuidar apenas do estoque - é preciso treinar a sua equipe. Por isso, ofereça treinamento especializado para as pessoas que estarão em contato com o cliente e também para quem estiver envolvido com as logísticas das mercadorias. E lembre-se de manter o atendimento durante o fim de semana, pois o volume de dúvidas, reclamações e trocas pode aumentar nessa época.

Continue por dentro da Black Friday 2022 no Estado de Minas , acompanhe as dicas e saiba como sua marca pode lucrar ainda mais e alavancar as vendas usando as ações certas!