Saiba quais são os produtos mais procurados da Black Friday 2021

(foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press. Brasil)



Black Friday 2021 está batendo na nossa porta, chegando com tudo. Mesmo em tempos de crise econômica, muitas pessoas já estão se programando para comprar aquele produto ou serviço por um preço bem mais atrativo do que costumamos ver durante todo o ano no mercado.

Bom, se mesmo no ano passado as vendas tiveram um crescimento em relação a 2019, isso significa que podemos esperar bons ventos chegando por aí para a mesma data deste ano. Isso porque, sabendo que o brasileiro é um povo que ama fazer compras, a Black Friday Brasil é um dos momentos mais importantes para o comércio do país, perdendo somente para o bom e velho Natal.

Sendo assim, você já sabe: é importante ficar de olho, aproveitar bem a época de compras e gastar o seu rico dinheiro com bastante sabedoria.

Os produtos mais procurados para a Black Friday de 2021

Passam-se os anos, as tecnologias vão avançando e os produtos também - mas, em suma, os itens de desejo dos consumidores acabam sendo os mesmos, ano após ano.

Segundo pesquisa da plataforma de mídia Criteo para o site TechTudo, as vendas de aparelhos eletrônicos, por exemplo, aumentaram 21% em 2020 em comparação com as vendas realizadas em 2019. As TVs foram os produtos mais vendidos, com crescimento de 371% nas vendas em novembro deste ano, mas os celulares também tiveram bastante destaque, com aumento de 249% em vendas no mesmo período de pesquisa.

Pesquisa realizada pelo Shoptime

frete grátis, preço e qualidade do produto. De acordo com pesquisa realizada pelo Shoptime para entender as tendências dos consumidores nesta Black Friday Brasil , os critérios que fazem com que as pessoas decidam por uma compra, basicamente, são:

Entre os produtos mais procurados no ano de 2021, estão, em ordem de prioridade:

1) eletrodomésticos : o momento certo de comprar aquela geladeira, fogão ou microondas com desconto; : o momento certo de comprar aquela geladeira, fogão ou microondas com desconto;

2) acessórios e calçados : dar um “tapa” no visual com descontos incríveis é sempre muito bom;

3) eletrônicos e informática : entre eles, celulares e notebooks;

4) móveis : a decoração também é muito importante, seja para quem quer renovar a casa ou para quem está mobiliando o novo apartamento.

Pesquisa realizada pelo Méliuz

Já de acordo com os dados levantados pelo Méliuz, diferentemente do que se viu em 2020, ano em que muita gente procurou adquirir itens de necessidade, dessa vez, a motivação é comprar itens de desejo : modelos novos de itens já obtidos, presentes de Natal (e de outras datas comemorativas) e produtos de uso recorrente.

Os produtos que mais interessam o público são, em ordem de prioridade:

1) eletrodomésticos e eletroportáteis;

2) acessórios e calçados;

3) eletrônicos e informática;

4) móveis e decoração;

6) roupas;

7) perfumes e cosméticos;

8) alimentos e bebidas;

9) livros;

10) viagens;

11) artigos esportivos;

12) relógios e jóias;

13) jogos e consoles;

14) produtos pet;

15) assinaturas de serviços.

O menor preço é o fator decisivo na hora de escolher a loja ideal para compra e o ambiente on-line aparece como o melhor lugar para a pesquisa das ofertas. Porém, ainda existe uma parcela de consumidores “resistentes”: 25% das pessoas entrevistadas ainda não sabe se vai aproveitar a data para ir às compras.

(foto: Freepik)

Pesquisa realizada pelo E-commerce Brasil

Segundo o E-commerce Brasil, é esperado que a Black Friday Brasil 2021 alcance novos recordes em relação à quantidade de vendas. De acordo com o portal, os setores mais procurados pelo público durante a data são, em ordem aleatória:

acessórios;

calçados;

computadores;

eletrônicos;

roupas;

smartphones;

viagens.

Intenção de compras para a Black Friday aumentou

De fato, a intenção de compra dos consumidores brasileiros para a Black Friday 2021 aumentou em comparação com a mesma data do ano passado. A expectativa é que o e-commerce seja a estrela principal da época , mas sem tirar, claro, a importância das lojas físicas para quem prefere testar tudo antes de fechar negócio.

De acordo com pesquisa da agência Conversion Brasil realizada com 400 pessoas, em 2020, 76,50% dos brasileiros fizeram compras na Black Friday e, em 2021, espera-se que a porcentagem cresça para 87,75%, tanto para vendas pela internet quanto para as lojas físicas.

Black Friday de 2020 pode ser um bom termômetro

Considerando os números de vendas da Black Friday Brasil 2020 , ou seja, dos dias 26 a 30 de novembro, as categorias que mais se destacaram foram:

moda e acessórios;

artigos para casa;

eletrodomésticos e ventilação;

beleza, perfumaria e saúde;

entretenimento.

No que se refere ao faturamento, o nicho de Eletrodomésticos e Ventilação foi o destaque. Logo após, aparecem os segmentos de Telefonia, Informática e Câmeras, Entretenimento e Móveis, Construção e Decoração, que também tiveram boas vendas. Esses dados comprovam os resultados da pesquisa do Méliuz, que mostra que, em 2020, muitas pessoas adquiriram produtos durante a Black Friday por necessidade, e não por desejo ou luxo.

Saiba quais categorias devem ser destaque em 2021

Como deu para notar, as categorias que, muito possivelmente, serão destaque na Black Friday Brasil 2021 serão:

Artigos para casa

De acordo com dados da eBit Nielsen, esse segmento teve um crescimento de 16% no primeiro semestre de 2020;

Eletrônicos

Esse nicho é um dos mais lucrativos das datas de Black Friday, não importa qual ano seja;

Entretenimento

Principalmente durante a pandemia, o consumo de entretenimento apresentou uma alta considerável;

Informática

Da mesma forma dos eletrônicos, o segmento de informática também é bastante lucrativo, principalmente quando se trata do público gamer;

Produtos de beleza

De acordo com pesquisa da ABIHPEC, o Brasil é o quarto maior consumidor desse tipo de produto no mundo;

Roupas

O nicho mais rentável do comércio brasileiro. As lojas costumam dar descontos de até 80% sobre os preços originais.

A Black Friday é o momento certo para comprar um produto ou serviço por um preço abaixo do valor original. A principal dica é: pesquise bastante as lojas relacionadas ao segmento que você quer - algumas delas oferecem descontos bastante atrativos. Aproveite para garantir suas compras com os melhores preços!