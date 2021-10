Um mês para a Black Friday 2021: veja dicas para fazer boas compras

Em 2021 a Black Friday acontece em 26 de novembro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



O brasileiro é, sem dúvidas, um povo que adora consumir. Sabendo disso, dizer que a Black Friday é uma das datas mais importantes para o comércio eletrônico do país , perdendo apenas para o Natal, não é nenhuma surpresa. Por isso, é necessário aproveitar a data e realizar boas compras. Para te ajudar a se preparar para a Black Friday 2021, criamos esse artigo com algumas dicas de compras. Confira!





A ação, que teve sua origem nos Estados Unidos na década de 1960, chegou ao Brasil em 2010 e, desde então, vem só aumentando sua popularidade a cada ano devido às condições especiais aplicadas em produtos de alto valor e que proporcionam a várias pessoas o famoso poder de compra.





Neste ano, a Black Friday acontece em 26 de novembro , ou seja, falta apenas um mês para que esse dia chegue. E então, você está preparado para a data? Já sabe o que comprar? A seguir, te daremos boas dicas para não cair em armadilhas e economizar ainda mais com os produtos do seu interesse. Confira!

Neste ano, a Black Friday Brasil está marcada para o dia 26 de novembro

A Black Friday acontece, anualmente, no fim do mês de novembro. Porém, essa data já foi amplamente discutida por vários empresários, já que prejudica as vendas do Natal e acontece antes do prazo final do pagamento da primeira parcela do 13º salário aqui no nosso país. Já houve até, em 2017, um movimento em prol da antecipação da data para setembro, mas que acabou não dando certo.

Portanto, o que ficou combinado é: todo ano, a Black Friday acontece na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças americano, que, por sua vez, ocorre sempre na quarta sexta-feira de novembro . Neste ano, a Black Friday Brasil está marcada para o dia 26 de novembro.

Como funciona a semana da Black Friday (ou a Black Week)?

Antes de qualquer coisa, é bom lembrar que, no Brasil, a Black Friday tem uma data marcada, mas o evento não acontece apenas durante aquela fatídica sexta-feira. Algumas lojas mais ousadas fazem várias ofertas e promoções que duram toda a semana - e isso é o que chamamos de Black Week.

Então, já sabe: aproveite esse tempo para ir às pesquisas e sondar os preços do que está buscando!





A Black Friday é uma das datas mais importantes para o comércio eletrônico do país (foto: Freepik)





Quais são os produtos mais baratos da Black Friday e quais os mais desejados?

São inúmeras as opções de produtos e serviços procuradas durante a Black Friday e a Black Week pelos brasileiros por um preço menor do que o praticado durante o resto do ano.

De acordo com pesquisa do Méliuz, entre os 10 produtos mais buscados pelos consumidores estão:

celulares e smartphones ;

iPhones;

notebooks;

roupas e calçados;

TVs e Smart TVs ;

PlayStation 4;

Xbox One;

passagens aéreas;

eletrodomésticos ;

viagens.

É seguro aproveitar as promoções da Black Friday pela internet?

Sim, mas com cautela. Quem tem o costume de fazer compras pela internet já sabe que fornecer dados pessoais por aí exige cuidados e, por isso, é necessário que você pense bem antes de querer logo comprar um produto com um precinho irresistível. Isso porque, de acordo com pesquisa da ACI Worldwide, pelo menos 33% dos brasileiros já admitiram terem sido vítimas de fraudes on-line em cartões de crédito, débito e pré-pagos.

Então, fique de olho: só compre em sites que possuam protocolos de segurança (HTTPS), evite pagamentos em boleto, pesquise sobre a reputação da loja , verifique se ela tem o selo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e, claro, faça uma boa pesquisa de preços em sites comparativos. Ah! Se possível, faça a compra em um computador pessoal, ok? Nada de aparelhos de uso coletivo!

Dica de ouro: 10 apps e sites que vão te ajudar a poupar na Black Friday Brasil

Agora que você sabe como tomar cuidado para fazer uma compra segura on-line, vamos te apresentar 10 aplicativos e sites que podem ajudar muito a economizar e até a receber um dinheiro de volta nas suas compras! Veja:

Para seu controle financeiro:

1) GuiaBolso: concentra sua vida financeira num único aplicativo, oferecendo soluções personalizadas;

2) Organizze: com versões paga e gratuita, permite controlar os gastos com gráficos ilustrativos;

3) Mobills: oferece cadastro de despesas, controle de cartões de crédito e controle de metas e orçamento;





Para economizar:

4) ReclameAqui: possui uma extensão para o Google Chrome que compara preços assim que uma loja virtual é acessada;

5) Buscapé: mostra quanto custa cada produto em várias lojas, além de ter um histórico de variação do preço nos últimos seis meses;

6) Zoom: além de comparar preços, ele também compara o custo-benefício de vários produtos;

7) Pelando: rede social criada para que usuários possam compartilhar promoções e cupons de desconto, com espaços para que eles comentem sobre os produtos;

8) Cuponeria: o site possui cupons gratuitos para várias lojas virtuais;

9) Méliuz: parte do valor gasto nas compras volta para o cliente, de acordo com os cupons oferecidos na plataforma.

Por fim, deu para notar que a Black Friday é o momento certo para comprar aquele produto ou serviço que você anda namorando, mas que ainda não adquiriu por causa do alto valor. Porém, tome bastante cuidado: verifique bem o site para não cair em armadilhas e aproveite as dicas acima para se dar bem durante essa data!

Mas afinal, o que significa a Black Friday e o que ela representa?

Bom, como o próprio termo sugere, o movimento surgiu nos Estados Unidos na última quinta-feira do mês de novembro, época em que se comemora no país o Thanksgiving, ou melhor, o Dia de Ação de Graças dos norte-americanos pelo ano que se passou. O dia após esse feriado marca o início das compras natalinas no país.

O termo foi usado pela primeira vez pela polícia da Filadélfia (Pensilvânia) na década de 1960 para se referir ao movimento de pessoas e ao congestionamento nas ruas devido a um clássico jogo de futebol americano universitário: Army Black Knights x Navy Midshipmen, no qual comerciantes aproveitaram para vender seus produtos. Mas o termo se popularizou mesmo no resto dos EUA depois dos anos 1980.

Além disso, continue por dentro da Black Friday 2021 no Estado de Minas , acompanhe as notícias e fique sempre de olho para fazer boas compras com segurança, tranquilidade e muita economia!