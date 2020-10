Smartphones: os produtos mais desejados da Black Friday

(foto: DivulgaçãoApple)



Não há dúvidas: um dos produtos mais vendidos na Black Friday Brasil são os smartphones. Dessa forma, pessoas que querem trocar o aparelho ou presentear alguém no Natal já estão pesquisando preços, marcas e modelos.





Nesse sentido, é bom lembrar que a Black Friday 2020, que ocorre em 27 de novembro, tende a ser um pouco diferente das edições anteriores. Isso porque o comércio on-line cresceu na quarentena. Pessoas que resistiam às compras pela internet acabaram cedendo devido ao isolamento social e ao fechamento das lojas físicas.





Como consequência, o e-commerce registrou 38% clientes a mais no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Portanto, isso representa uma legião de 7,3 milhões de e-shoppers.





Nesse sentido, para atraí-los, algumas redes já antecipam as promoções. Isso porque os consumidores começam a pesquisar preços dos smartphones e outros produtos desejados com bastante antecedência.





Aliás, mesmo com a crise sanitária que se refletiu na economia, a tendência é de alta nas vendas na Black Friday Brasil. Uma pesquisa da TracyLocke Brasil (agência de experiência do cliente) em parceria com a Behup (startup de análise do perfil do consumidor) apontou que 67% dos brasileiros pretendem aproveitar as liquidações de novembro.





Além do mais, 43% deles já estão programando suas compras, definindo as prioridades e pesquisando preços na web.





Lista de compras: smartphones e eletrônicos são os itens mais procurados





A julgar pelas edições anteriores da Black Friday Brasil, os produtos mais procurados em 2020 devem ser: TVs e Smarts TVs, games, smartphones, roupas, calçados, notebooks e tablets. Isso segundo o site do Méliuz, plataforma de cashback.





Embora os celulares tenham descontos menores que outros itens, como livros e roupas, eles ainda são os queridinhos dos consumidores.





Na temporada de 2018, por exemplo, o celular mais buscado foi o Moto G6 Plus. Mas no ano passado, os consumidores estavam focados no Samsung Galaxy A50.





Para confirmar essa tendência, confira os aparelhos mais pesquisados no Google Shopping nos últimos três meses:





Galaxy Note Galaxy A31 Redmi Note 9 128gb iPhone 11 pro 256gb

Assim, conforme um levantamento do Zoom, site de comparação de preços, a Black Friday Brasil de 2019 demonstrou um interesse muito grande dos brasileiros por smartphones da sul-coreana Samsung e da chinesa Xiaomi.

Contudo, além dos celulares, os brasileiros também estão se preparando para comprar videogames e filmadoras. Mas a má notícia é que os preços desses itens ficaram mais salgados neste ano.





Ainda segundo o Zoom, em fevereiro o preço de um videogame era de, em média, R$ 1.562,12. Entretanto, em maio, subiu para R$ 2.040,04.





Já as filmadoras também tiveram uma elevação. Antes da quarentena começar, o preço médio era de R$ 1.840,78. Porém, após o isolamento social saltou para R$ 2.377,76.

Top 10: confira os 10 melhores smartphones de 2020

O Zoom, comparador de preços on-line, reuniu os melhores celulares de 2020 com base nas especificações técnicas e preferência dos consumidores. Portanto, confira abaixo a lista dos Top 10 conforme a faixa de preço.

(acima de R$ 2.500,00)





1.iPhone 11 (a partir de R$ 3.995,00)





(foto: Divulgação)



O iPhone 110 possui processador Apple A13 Bionic, que promete alto desempenho. Além disso, ele tem modo noturno avançado que possibilita registros impressionantes. Afinal de contas, o smartphone possui uma das câmeras mais avançadas da indústria de celulares.





2.Samsung Galaxy S20 (a partir de R$ 3.199,00)





(foto: Divulgação)



O Galaxy S20 é o mais básico da linha S20 da Samsung. Mas ainda assim está entre os melhores smartphones de 2020 porque tem alto desempenho e câmeras top de linha. Ele conta com processador Exynos 990 e memória RAM de 8 GB. Além disso, é um celular adorado pelos gamers, pois os gráficos ficam mais fluídos devido à qualidade da tela e, assim, possibilitam melhor navegação.

(entre R$ 1.200,00 e R$ 2.500,00)





3.Motorola One Zoom (a partir de R$ 2.099,00)





(foto: Divulgação)



O Motorola One Zoom foi o melhor celular de 2019 e continua sendo cobiçado em 2020. Isso porque ele possui quatro câmeras traseiras, além de sensor principal de 48 MP, com tecnologia Quad Pixel, que melhora a sensibilidade à luz. Já a lente ultra-wide com sensor de 16 MP possibilita enquadrar muitas pessoas em uma só foto.





4.Samsung Galaxy A80 (a partir de R$ 2.199,00)





(foto: Divulgação)



O Samsung Galaxy A80 promete ser um bom celular para jogos e selfies. Isso porque ele possui processador Snapdragon 730 e 8 GB de memória RAM, que assegura agilidade. O smartphone tem ainda um módulo de câmera giratória que permite usar a câmera tripla com sensor principal de 48 MP.





5.Motorola One Vision (a partir de R$ 1.519,05)





(foto: Divulgação)



A tela do Motorola One Vision tem resolução Full HD+. A tecnologia permite melhor nitidez ao usuário que gosta de assistir filmes e séries pelo celular. Além disso, o desempenho é destacado pelo processador Exynos 9609. O maior benefício fica por conta das câmeras, que têm tecnologia Quad Pixel e alta sensibilidade à luz, permitindo fotos incríveis.

(entre R$ 800,00 e R$ 1.200,00)





6.Samsung Galaxy A30s (a partir de R$ 999,00)





(foto: Divulgação)



Quem procura um celular com recursos avançados e bom preço encontra o Samsung Galaxy A30s. São três câmeras traseiras com mapeamento de profundidade para ótimas selfies. Ele conta ainda com sensor de digitais sobre a tela, que antes era disponibilizado apenas na linha A50. Assim, é mais fácil fazer o desbloqueio, garantindo a privacidade.





7.Zenfone Max Shot (a partir de R$ 1.078,09)





(foto: Divulgação)



A Asus também está entre as marcas que apresentam os melhores smartphones de 2020. O aparelho permite ótimas fotos devido à lente de ângulo de 120º e o conjunto de três câmeras traseiras. O celular conta ainda com capacidade de carga de 4.000 mAh, com acabamento metálico e um bom design.





8.Moto G8 Play (a partir de R$ 1.069,00)





(foto: Divulgação)



O desempenho do Moto G8 Play é básico, permitindo o uso para redes sociais, jogos leves e filmes. Mas o custo-benefício é interessante. Além disso, a capacidade de bateria de 4.000 mAh permite ficar um dia inteiro sem recarga. O conjunto de câmeras, com sensor de profundidade para Modo Retrato, também é um forte atrativo.





9.Moto E6 Plus (a partir de R$ 854,10)





(foto: Divulgação)



O Moto E6 Plus tem desempenho básico, com processador MediTek Helio P22 e memória RAM de 2 GB. Mas ele é interessante por possuir câmera dupla de 13 MP 2 MP que possibilita boas fotos para o dia a dia. É bastante indicado para o usuário comum, que busca uma solução para navegar na internet e reproduzir músicas.





10.LG K12 Plus (a partir de R$ 1.199,99)





(foto: Divulgação)



O LG K12 Plus chama a atenção pela sua resistência a impactos. Isso porque ele tem certificação militar MIL-STD 810G, que reduz os danos em quedas. Mas ele também se destaca pelas câmeras com inteligência artificial. Elas se adaptam à cena para fazer a melhor captura.

Em síntese, a escolha de smartphones varia conforme as necessidades de uso pessoal. Mas, de qualquer forma, é importante pesquisar preços com antecedência e encontrar as melhores ofertas.

