Chatbots: o que são e quais podem te ajudar durante a Black Friday?

Black Friday 2022 está chegando e, para as marcas, nada melhor do que se preparar para alavancar as vendas e lucrar muito, já que a data é conhecida por movimentar o comércio e causar o aumento da procura por diversos produtos e serviços.

Uma das funcionalidades que ganha destaque nessa época é o chatbot, já que a automatização do atendimento pode ajudar (e muito!) nas vendas. A seguir, confira o que são os chatbots, os seus benefícios para as empresas e os principais do mercado para que você possa escolher a opção ideal para a sua marca.

Primeiramente, o que são os chatbots?





A palavra “chatbot” é a junção de dois termos: “chatter”, alguém que conversa, e “bot”, abreviação de robô. Um chatbot, portanto, é uma ferramenta que usa a inteligência artificial para gerar conversas automatizadas e pré-definidas entre sistema e consumidor, por meio de aplicativos de mensagens, sites e outras plataformas.

Dessa forma, o chatbot simula o atendimento humano, liberando mensagens instantâneas que ajudam a esclarecer dúvidas , oferecer conteúdos personalizados, processar pagamentos , agendar atendimentos, entre outros.

Quais as vantagens de investir em um chatbot?

São muitas as vantagens de investir em um chatbot. Confira:

Disponível ao cliente o tempo todo: você diminui o tempo de espera do cliente, já que ele consegue resolver a solicitação em alguns minutos.

você diminui o tempo de espera do cliente, já que ele consegue resolver a solicitação em alguns minutos. Atendimento automatizado: o atendimento é realizado com agilidade e qualidade, diminuindo as demandas da equipe e gerando uma boa interação entre marca e consumidor.

o atendimento é realizado com agilidade e qualidade, diminuindo as demandas da equipe e gerando uma boa interação entre marca e consumidor. Automatização de processos: com um chatbot, é possível automatizar processos, como pesquisas, cobranças, agendamentos, entre outros.

com um chatbot, é possível automatizar processos, como pesquisas, cobranças, agendamentos, entre outros. Identificação de leads qualificados: o chatbot é capaz, por meio de uma conversa, de identificar dados e conhecer o perfil do consumidor, de forma a analisar suas necessidades.

o chatbot é capaz, por meio de uma conversa, de identificar dados e conhecer o perfil do consumidor, de forma a analisar suas necessidades. Personalização de marca: o chatbot é personalizável, ou seja, é possível colocar o tom de voz e a cara da sua marca.

Conheça 7 opções de chatbot para usar na sua empresa





Existem chatbots disponíveis no mercado para todas as marcas e bolsos. Confira alguns deles a seguir:

1) Take

Take é desenvolvido para WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Apple Business Chat, e-mail e SMS e possibilita o atendimento híbrido (bot + humano). Na ferramenta, é possível fazer análise de dados e integração com outras, como HubSpot, RD Station, Chatbase, Salesforce e Vtex.

2) Cliengo

Cliengo oferece um CRM próprio para armazenamento de dados e pipeline de vendas integrado, além de oferecer integração com outras plataformas como HubSpot, MailChimp, Salesforce e Zendesk.

3) JivoChat

JivoChat oferece aos assinantes diversas integrações com outras plataformas, como Leadster, Zapier, Pipedrive, RD Station, Slack, Nuvem Shop, Loja Integrada, Shopify, Hotmart, Google Analytics, MailChimp e muitas outras.

4) Leadster

Leadster é voltada para empresas focadas em vendas e marketing, pois ajuda a aumentar a geração de leads e a taxa de conversão dos sites e landing pages. Tem como diferenciais abordagem ativa, personalização de conversas, testes A/B, métricas de desempenho e integração com mais de 200 ferramentas.

5) Zendesk

Uma das pioneiras e mais famosas do mercado, a Zendesk oferece chatbot para sites, WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail e telefone.

6) Botsify

Botsify oferece chatbots para Facebook, Instagram, sites, SMS e WhatsApp e possui funcionalidades de armazenamento de dados, possibilidade de mensagens multimídia e integração com vários plugins e plataformas.

7) Zenvia

Zenvia oferece automação, fluxos e disparo de campanhas e possui desenvolvimento para WhatsApp, SMS, Voz/Telefone, Instagram, Site, Facebook Messenger e RCS (Rich Communication Services).

Gostou das dicas?

Continue por dentro da Black Friday 2022 no Estado de Minas, acompanhe as dicas e saiba como sua marca pode lucrar ainda mais e alavancar as vendas usando as ações certas!