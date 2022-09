Black Friday: saiba a importância de investir em canais de atendimento

(foto: Unsplash)



a Black Friday acontece no dia 25 de novembro. A data, que costuma movimentar o comércio no Brasil e no mundo, já está chegando e, com ela, o planejamento das marcas para que tudo saia da melhor forma possível. Neste ano,. A data, que costuma movimentar o comércio no Brasil e no mundo, já está chegando e, com ela, o planejamento das marcas para que tudo saia da melhor forma possível.

Para que dê tudo certo no atendimento ao cliente, o ideal é que as empresas reforcem sua presença nos canais certos e estejam disponíveis 24 horas para resolver os problemas que podem vir a acontecer. Mas e então, você sabe qual a importância dos canais de atendimento e quais são os principais existentes para que você possa estar presente nesta data? Confira a seguir e esteja por dentro!

Qual a importância dos canais de atendimento?





a empresa precisa estar preparada para esse contato e ter a solução para a questão que será levantada no menor tempo possível. Clientes e consumidores, quando possuem dúvidas ou reclamações relacionadas a algum produto ou serviço , precisam ir atrás da empresa para solucionar o problema. Sendo assim,e ter a solução para a questão que será levantada no menor tempo possível.





Para que esse processo aconteça da melhor forma, é importante ter canais de atendimento à disposição do consumidor. E esses canais devem ser interessantes e fáceis para o cliente, e não para a empresa, ou seja, a marca deve estar onde o cliente está. Por isso, o ideal é diversificar esses canais e estar em mais de um ao mesmo tempo.





Confira os 5 de canais de atendimento essenciais para sua empresa





Para que a empresa consiga solucionar as dúvidas e os problemas dos clientes, ela precisa se preparar da melhor forma para atender todas as pessoas, usando os meios que elas costumam usar em seu cotidiano. Alguns dos principais são:

1) E-mail

Pelo e-mail, é possível criar uma comunicação direta com seus clientes. Use o canal para fazer comunicações humanizadas e personalizadas e para que o destinatário se sinta especial ao abrir cada recado recebido.

2) Telefone

O telefone é ainda um dos meios mais utilizados pelos clientes, já que é um dos contatos mais rápidos e ainda mais presentes em locais onde a tecnologia ainda não chegou totalmente. Portanto, considere ter o telefone como um dos principais meios de contato da sua empresa.

3) Página de FAQ

As páginas de FAQ (ou perguntas frequentes) não é necessariamente um canal de atendimento, mas é tão importante quanto, já que vem de uma necessidade muito específica: a vontade de o consumidor resolver os problemas sozinhos e rapidamente.

Sendo assim, pense em criar uma página de FAQ completa e intuitiva, baseada nas perguntas feitas com mais frequência pelos seus clientes.

4) Redes sociais

As redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter, estão presentes no dia a dia do brasileiro e, por isso, se tornaram um canal de relacionamento entre empresas e consumidores. Escolha o lugar onde sua empresa deve estar (ou seja, onde seu cliente está) e procure ferramentas de monitoramento que podem te ajudar nessa tarefa.

5) Chatbots

Os chatbots são ferramentas que usam a inteligência artificial para gerar conversas automatizadas e pré-definidas entre sistema e consumidor, simulando o atendimento humano com mensagens personalizadas. Você pode usar o chatbot a seu favor, reduzindo a quantidade de atendimentos que vão para a equipe, por exemplo.

Continue por dentro da Black Friday 2022 no Estado de Minas , acompanhe as dicas e saiba como sua marca pode lucrar ainda mais e alavancar as vendas usando as ações certas!