Qual a origem da Black Friday? Saiba como a data chegou ao Brasil

A Black Friday deste ano acontece no dia 25 de novembro (foto: Freepik/katemangostar)

A Black Friday já é considerada uma das datas mais importantes para o comércio e para os consumidores brasileiros. Marcada este ano para o dia 25 de novembro, ela já é considerada a quinta data mais relevante do varejo, atrás apenas do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

ele é realizado na quarta sexta-feira do mês de novembro. Realizada por lojistas com o objetivo de aquecer o consumo por meio de preços tentadores , a Black Friday, no entanto, não teve sua origem em terras tupiniquins. O movimento surgiu nos Estados Unidos e se alastrou por todo o mundo, inclusive no Brasil. Todos os anos,

A seguir, você vai entender de onde surgiu a Black Friday, como a data veio parar no Brasil e quais os produtos mais buscados pelos consumidores nessa época.



Qual a origem da Black Friday?





Como já era de se esperar, a Black Friday surgiu nos Estados Unidos durante o século XX e acontece na época em que se comemora o Thanksgiving no país, ou melhor, o Dia de Ação de Graças. Apesar disso, a data passou a ser conhecida como Black Friday apenas após a década de 1980.

Atualmente, o movimento leva muitas pessoas para as compras na terra do Tio Sam e, assim, a iniciativa também foi levada para outros países, como o Brasil. Vale lembrar também que o dia após a data marca o início das compras natalinas no país.



De onde surgiu o termo “Black Friday”?

O termo foi usado pela primeira vez pela polícia da Filadélfia (Pensilvânia) na década de 1960 para se referir ao movimento de pessoas e ao congestionamento nas ruas devido a um clássico jogo de futebol americano universitário: Army Black Knights x Navy Midshipmen, no qual comerciantes aproveitaram para vender seus produtos. Mas o termo se popularizou mesmo no resto dos EUA depois dos anos 1980.



Como a Black Friday chegou ao Brasil?





A Black Friday no Brasil é, obviamente, inspirada no movimento que surgiu nos Estados Unidos. Porém, enquanto nos EUA o objetivo dos lojistas é vender as mercadorias que ficaram estocadas ao longo do ano, o foco do Brasil é promover e fomentar as lojas que vendem seus produtos de forma on-line.

Assim como nos Estados Unidos, a Black Friday brasileira acontece no fim do mês de novembro, como em todos os locais do mundo. Essa data já foi amplamente discutida por vários empresários, já que prejudica as vendas do Natal e acontece antes do prazo final do pagamento da primeira parcela do 13º salário, porém nada mudou e a data continua a mesma. Neste ano, a Black Friday Brasil está marcada para o dia 25 de novembro.



Quais são os produtos mais vendidos no Brasil durante a data?





São várias as opções de produtos e serviços procuradas durante a Black Friday pelos brasileiros por um preço menor do que o praticado durante o resto do ano. E dentre os produtos mais buscados pelos consumidores, é possível encontrar:

Smartphones;

Televisores;

Eletrônicos;

Eletrodomésticos;

Produtos de informática;

Roupas e calçados;

Perfumes e cosméticos.





Continue por dentro da Black Friday 2022 no Estado de Minas , acompanhe as dicas e saiba como você pode aproveitar os melhores descontos da época!





Continue lendo nossas matérias: Veja as expectativas para a Black Friday 2022