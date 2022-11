Confira 10 modelos de TV para ficar de olho nesta Black Friday

Smart TV (foto: Glenn Carstens-Peters/Unsplash)

A Black Friday 2022 já está batendo na porta. O evento, que acontece no dia 25 de novembro, oferece diversos produtos a preços atrativos para consumidores de todo o mundo. Eletrodomésticos e eletrônicos, como TVs e celulares, costumam ser os produtos mais procurados durante a data, justamente por terem um valor alto o ano inteiro e, nessa época, apresentarem um desconto significativo para os compradores.

Se você é uma dessas pessoas e procura uma boa TV para sua sala, quarto ou para outro ambiente da casa, fique ligado: a seguir, listamos 10 modelos de ótimo custo-benefício que apresentarão bons descontos durante a Black Friday 2022.

Televisão é um dos eletrônicos mais procurados no Brasil

de 69 milhões de casas, só 2,8% não tinham TV no Brasil. Não dá para imaginar a casa de algum brasileiro ou brasileira sem, pelo menos, uma televisão. O aparelho, que domina as casas de todo o país, traz entretenimento, diversão, informação, emoção e acaba se tornando parte da família. E pra comprovar esse fato, de acordo com pesquisa realizada pelo IBGE em 2016

Isso faz com que o brasileiro esteja sempre à procura de promoções para adquirir modelos ainda maiores e de melhor qualidade. E a Black Friday é o momento perfeito para isso.



O que analisar na hora de escolher um aparelho de televisão?

Na hora de escolher a TV ideal para um ambiente, é preciso levar em consideração alguns fatores importantes. Alguns deles são:

Tamanho do aparelho e do ambiente

Não dá para comprar uma TV que seja desproporcional ao ambiente do qual ela fará parte. Por isso, fique atento às recomendações baseadas na distância entre espectador e aparelho:

TV de 32 polegadas: mínimo de 1,20 m

TV de 40 polegadas: mínimo de 1,50 m

TV de 50 polegadas: mínimo de 1,90 m

TV de 60 polegadas: mínimo de 2,20 m

TV de 70 polegadas: mínimo de 2,50 m

Além disso, atente-se à altura em que a TV será instalada: a recomendação é que ela fique na altura média dos olhos, para que não afete a coluna ou o pescoço do espectador.



Tipo de tela

As principais telas de TV encontradas no mercado são LED, Mini LED, QLED e OLED.

LED : nesse caso, a tela é de LCD (cristal líquido) e funciona com iluminação traseira, ou seja, uma placa com centenas de diodos emissores de luz. Geralmente, esse tipo de tela tem resolução Full HD, mas, quando maior, pode ter resolução 4K ou UHD.

: nesse caso, a tela é de LCD (cristal líquido) e funciona com iluminação traseira, ou seja, uma placa com centenas de diodos emissores de luz. Geralmente, esse tipo de tela tem resolução Full HD, mas, quando maior, pode ter resolução 4K ou UHD. Mini LED : conta com uma resolução maior de imagem e melhor definição de cores, brilho e contraste, pois cada LED é substituído por 40 mini LEDs.

: conta com uma resolução maior de imagem e melhor definição de cores, brilho e contraste, pois cada LED é substituído por 40 mini LEDs. QLED : é composta por um painel de LED e por diodos emissores de luz com pontos quânticos, oferecendo mais cor, brilho e qualidade de imagem.

: é composta por um painel de LED e por diodos emissores de luz com pontos quânticos, oferecendo mais cor, brilho e qualidade de imagem. OLED: tecnologia formada por diodos orgânicos que emitem a própria luz, oferecendo os melhores níveis de contraste e intensidade de brilho existentes no mercado.

Recursos de imagem e som

Entre os recursos de som e imagem mais comuns do mercado, estão o Dolby Vision para imagem e o DTS:X e o Dolby Atmos para áudio.

O Dolby Vision oferece brilho de até 10.000 nits e altera a profundidade de cor em até 12 bits.

O Dolby Atmos simula 128 canais de som como forma de melhorar a qualidade do áudio. Enquanto isso, o DTS:X proporciona uma experiência imersiva ao redor do espectador, dando a impressão de que certo som veio de determinado lugar.



Conectividade

Nada melhor do que uma TV que oferece diversas formas de conectividade, não é? Verifique, portanto, se o aparelho conta com Wi-Fi embutido, recursos inteligentes (como integração com assistentes de voz, aplicativos, redes sociais, navegação web), conexão via cabo LAN e via Bluetooth, além de entradas para HDMI e USB.

Conheça 10 modelos de TV para ficar de olho na Black Friday 2022

A Black Friday é o momento perfeito para trocar aquela TV ultrapassada por um aparelho mais moderno, seja para a sala ou para o quarto. A seguir, confira 10 modelos incríveis que podem estar com ótimos preços durante essa época:

1) Smart TV TCL P725 LED 4K

Oferecendo um ótimo custo, a Smart TV TCL P725 conta com sistema operacional Google TV, tecnologia HDR; Micro Dimming, Dolby Vision, Dolby Atmos, Google Assistente e Full Screen Design, que garante um visual com bordas imperceptíveis.

Smart TV TCL P725 LED 4K (foto: Divulgação)





2) Smart TV LG ThinQ LED 4K UP7750

A LG UP7750 também oferece um ótimo custo-benefício, já que apresenta um valor acessível e possui painel de LED convencional e resolução 4K. Compatível com HDR10, ela conta com 20W de potência de som, tecnologia Ultra Surround, sistema webOS 6.0, Filmmaker Mode, Alerta de Esportes, Modo Game, Game Optimizer (que permite alterar todas as configurações de jogo em um só lugar), Baixo Input Lag e certificação HGiG (que proporciona uma melhor experiência de jogo em HDR).

Smart TV LG ThinQ LED 4K UP7750 (foto: Divulgação)





3) Smart TV Samsung Crystal LED 4K BU8000

A Samsung BU8000 possui painel de LED, resolução 4K, Dynamic Crystal Color, design Air Slim, recursos gamers, 20W de potência, Dolby Digital Plus, Som em Movimento Virtual, Modo Filme e Samsung TV Plus. Além disso, o controle remoto é Solar Cell, carregado por energia solar.





Smart TV Samsung Crystal LED 4K BU8000 (foto: Divulgação)



4) Smart TV LG Nano Cristal 4K NANO75

A LG NANO75 conta com Filmmaker Mode, 60Hz de frequência, certificação HGiG (para um bom desempenho de games), 20W de potência, AI Sound, compatibilidade com os principais aplicativos e controle remoto Smart Magic, que tem botões de atalho para apps de streaming e botão para dar comandos de voz às assistentes virtuais.

Smart TV LG Nano Cristal 4K NANO75 (foto: Divulgação)





5) Smart TV Samsung The Frame QLED 4K LS03A

A Samsung The Frame é um aparelho de ótima qualidade, perfeito para espectadores mais exigentes. Ele conta com painel QLED de resolução 4K e frequência de 120Hz, HDR e Micro Dimming, que entregam cores vivas, 40W de potência, Dolby Digital Plus, Som em Movimento Virtual, sistema operacional Tizen, controle remoto Solar Cell, Modo Filme, Modo Ambiente e o Modo Arte, que transforma a TV em uma obra de arte.

Smart TV Samsung The Frame QLED 4K LS03A (foto: Divulgação)





6) Smart TV Samsung QLED 4K Q70A

Com um bom custo-benefício, a Samsung Q70A possui resolução 4K, 120Hz de frequência, tela Ultra-wide, Menu de jogo, recurso Motion Xcelerator Turbo+, que garante a melhor performance com games, 20W de potência sonora com Dolby Digital Plus e Som em Movimento Virtual, Modo Ambiente 4.0, controle remoto Solar Cell e sistema operacional Tizen.

Smart TV Samsung QLED 4K Q70A (foto: Divulgação)



7) Smart TV TCL QLED 4K C825

A TCL C825 possui painel de Mini LED, certificação IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ, 120Hz de frequência, recursos Game Master, 60W de potência, tecnologia Dolby Atmos e soundbar Onkyo, além de sistema operacional Google TV e Chromecast e Google Assistente integrados.

Smart TV TCL QLED 4K C825 (foto: Divulgação)





8) Smart TV LG ThinQ AI Nano Cristal 4K NANO80

Um dos últimos lançamentos da linha Nanocell, a LG NANO80 conta com resolução 4K, tela com nanocristais, HDR10, Filmmaker Mode, Alerta Esportivo, Dolby Atmos, AI Sound Pro, Modo Game, certificação HGiG, frequência de 60Hz, sistema operacional webOS e controle remoto Smart Magic.





Smart TV LG ThinQ AI Nano Cristal 4K NANO80 (foto: Divulgação)



9) Smart TV LG ThinQ AI QNED 4K QNED80

A LG QNED80 traz resolução 4K, 120Hz de frequência, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, AI Sound Pro, Modo Game, certificação HGiG e AMD FreeSync Premium (que minimiza atrasos e quebras na imagem), sistema operacional webOS e controle remoto Smart Magic.

Smart TV LG ThinQ AI QNED 4K QNED80 (foto: Divulgação)



10) Smart TV Samsung QLED 4K Q80B

Modelo premium, a Samsung Q80B oferece resolução 4K, tecnologia Direct Full Array (que garante máximo contraste e alto nível de detalhamento de imagem), Modo Filme, Dolby Atmos e Som em Movimento, Modo Game Automático, diversas assistentes virtuais, Samsung TV Plus e controle remoto Solar Cell.

Smart TV Samsung QLED 4K Q80B (foto: Divulgação)



Fique por dentro da Black Friday 2022 no Estado de Minas , acompanhe as dicas e saiba como você pode aproveitar os melhores descontos da época!

Continue lendo nossas matérias: Veja os 10 melhores celulares com desconto para você aproveitar.