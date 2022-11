O que esperar da Black Friday 2022? Veja expectativas para a data

Black Friday (foto: Mart Production/Pexels)

É fato: tem muita gente por aí bastante ansiosa pela Black Friday deste ano, já que esse é o momento certo para adquirir aquele tão sonhado produto com um bom desconto ou condições de pagamento atrativas. Evento importante tanto para os consumidores quanto para comerciantes, neste ano, a data ainda coincide com as festividades da Copa do Mundo.

É claro que os especialistas já estão projetando bons números para o mercado. A seguir, você vai descobrir quando acontece a Black Friday deste ano e o que esperar para as vendas no período.

Quando acontece a Black Friday 2022?





A Black Friday, como o próprio nome diz, acontece sempre em uma sexta-feira, normalmente na última sexta do mês de novembro, terminando apenas na segunda-feira, conhecida como Cyber Monday.

Neste ano, a data oficial da Black Friday é dia 25 de novembro, que coincidirá, de forma inédita, com a Copa do Mundo FIFA 2022. Esse fato impactará, obviamente, o comportamento de consumo do público, já que muitas pessoas têm a intenção de aproveitar os descontos e ofertas atrativos da data e fazer alguma compra relacionada ao evento esportivo, como roupas e acessórios, eletrônicos, artigos temáticos e compras de supermercado.



O que esperar da Black Friday 2022?





ele não quer apenas o produto que “cabe no orçamento”, mas sim aquele que atende a todas as suas necessidades. É o que mostra uma A Black Friday 2022 é o momento em que o consumidor está ainda mais digital e exigente. Após a pandemia,. É o que mostra uma pesquisa encomendada pelo Google ao Instituto Ipsos : 71% dos entrevistados têm a intenção de gastar um pouco mais na Black Friday.





Não se deixe enganar - é claro que o público está atrás de condições especiais, ofertas, promoções e preço. Porém, aliado a tudo isso, ele também procura qualidade e bons diferenciais. Isso acontece porque a Black Friday é o momento certo para adquirir aquele produto que o consumidor namora há tanto tempo, mas que não teve condições de comprar em outras oportunidades.



E-commerce pode movimentar R$6 bilhões durante a data





De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOmm), mais de 8 milhões de vendas (ou seja, cerca de R$6 bilhões) devem ser realizadas on-line durante a Black Friday 2022. Isso representa um aumento de 3,5% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2021.





Os especialistas prometem que os segmentos que mais irão atrair clientes serão roupas e acessórios, livros, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos.



Quais segmentos terão os maiores descontos?





De acordo com projeção realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os produtos com maior chance de descontos e ofertas durante a Black Friday 2022 são:





Sapatos masculinos Lavadoras de roupas Smartwatches Fones de ouvido Purificadores de água Aspiradores de pó e água Impressoras e multifuncionais Notebooks Monitores Jogos de videogame Tablets TVs Joysticks Cafeteiras elétricas Celulares e smartphones Caixas de som Bluetooth Consoles de videogame Ares-condicionados Tênis masculinos Smart TVs Box Calçados femininos Micro-ondas Drones Tênis femininos Fogões Camisetas masculinas Fritadeiras elétricas Camisetas femininas Perfumes femininos Ventiladores/Circuladores de ar Calças masculinas Calças femininas Hidratantes Geladeiras Perfumes masculinos Protetores solares e bronzeadores

