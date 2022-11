Confira 10 modelos de notebook para comprar na Black Friday 2022

Escolha o notebook ideal para suas necessidades (foto: Dell/Unsplash)

A Black Friday acontece no dia 25 deste mês e muita gente já se prepara para comprar diversos produtos com descontos significativos, dentre eles eletrodomésticos e eletrônicos. Um grande protagonista dessa data, indiscutivelmente, é o notebook, que está substituindo gradualmente o computador de mesa e se tornando um modelo prático, tanto para o trabalho quanto para uso pessoal.

De acordo com pesquisa do Centro de Tecnologia da Informação Aplicada (FGVCia) realizada em maio deste ano, o Brasil vai chegar à marca de um computador (desktop, notebook e tablet) por habitante no início de 2023. E na Black Friday, esse tipo de aparelho costuma bombar ainda mais devido aos preços atrativos.

Se você procura um modelo de notebook com ótimo custo-benefício para comprar ainda este ano, fique de olho: separamos, a seguir, os melhores modelos para adquirir com desconto durante a data.



O que analisar na hora de escolher um notebook para comprar?





Na hora de escolher o notebook ideal para suas necessidades, é importante se atentar a alguns quesitos básicos. Confira a seguir quais são eles:

Processador





O processador comanda todas as funções do notebook e, por isso, caso você precise de um modelo para atividades mais pesadas, como jogos ou edição de imagens ou vídeos, é preciso que ele seja potente. Mas se você precisa apenas para usar programas mais leves, invista em um processador intermediário, já que esse detalhe pode aumentar bastante o preço do aparelho.



Memória RAM





Quanto mais memória RAM o notebook tiver, mais rápido e responsivo ele será. Então, a mesma dinâmica usada para escolher o processador será usada nesse caso: você pode ter um desempenho básico com uma memória de 4GB, mas para um tempo de resposta ainda melhor, 8GB é o ideal.



Armazenamento

O armazenamento do HD representa o espaço reservado no notebook para instalar programas e guardar arquivos, que vai de 500GB a 1TB. A primeira opção costuma ser interessante, mas se você precisar guardar muita coisa, opte por armazenamentos maiores.



Tela





Na hora de escolher a tela ideal para seu notebook, é preciso avaliar o tamanho, de acordo com sua preferência, e a definição, que pode ser HD ou Full HD. A tela HD é perfeita para assistir a filmes e rodar jogos, enquanto a tela Full HD é voltada para quem trabalha com edição ou prefere uma alta definição de imagem.



Bateria





A bateria é outro quesito muito importante, já que, quanto mais ela durar, mais autonomia o notebook vai ter. Por isso, avalie o que as marcas falam sobre a autonomia do aparelho, pois isso representa o tempo que ele é capaz de ficar ligado sem precisar carregar na tomada.



10 notebooks para ficar de olho durante a Black Friday





Dentre as 10 opções de notebooks a seguir, você encontrará modelos para todas as necessidades, gostos e bolsos. Confira as características de cada um:

1) Macbook Air M2





O Macbook Air M2 conta com o novo processador da marca, M2, que traz melhor performance devido ao maior número de núcleos de GPU, além de 18 horas de autonomia de bateria e tela de 13,6 polegadas com painel Liquid Retina.

(foto: Divulgação)





2) Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 5





Esse modelo possui processador AMD Ryzen 5 5500U, 8GB de RAM (sendo possível fazer upgrade para até 20GB), 256GB de SSD, resolução Full HD e bateria de até 6 horas.

(foto: Divulgação)





3) Lenovo 3i i5 8GB SSD





Com bom custo-benefício, o Lenovo Ideapad 3i possui processador i5 de 10º geração, 8GB de RAM, SSD de 256GB, webcam HD ou 720p com dispositivo de privacidade, autonomia de bateria e tela com resolução de 1366×768.

(foto: Divulgação)





4) Dell G15 i1100 D20P





Uma ótima opção gamer, o Dell G15 i1100 vem com o processador Intel i5 de décima geração, 8GB de memória RAM de 2933MHz, SSD de 512GB, placa de vídeo GTX 1650 da Nvidia e sistema operacional Linux.

(foto: Divulgação)





5) Samsung Book i5 8GB SSD

Esse modelo da Samsung conta com placa de vídeo integrada Iris Xe, processador Intel i5 de décima primeira geração, 8GB de memória RAM, 256GB de SSD e tela Full HD.

(foto: Divulgação)





6) Dell i15-1100-A40P

Modelo intermediário da Dell, essa opção possui processador i5 de décima primeira geração, placa de vídeo integrada Iris Xe, memória RAM de 8GB e SSD de 256GB.

(foto: Divulgação)





7) Lenovo S145 Ryzen 7 8GB SSD

Modelo intermediário da Lenovo com bom custo-benefício, essa opção possui o rápido processador Ryzen 7 5700U, 8GB de memória RAM, 256GB de SSD e tela Full HD.

(foto: Divulgação)



8) Acer Aspire 3 372M

O modelo da Acer conta com processador Intel i3 de décima primeira geração, 8GB de memória RAM, 512GB de SSD e tela Full HD de 15,6 polegadas.

(foto: Divulgação)





9) Samsung Book i3 4GB SSD

Modelo básico da Samsung, esse notebook é ideal para quem trabalha em escritório. Ele conta com processador Intel i3 de décima primeira geração, memória RAM de 4GB, SSD de 256GB e tela Full HD.

(foto: Divulgação)





10) Lenovo 3i Celeron

O modelo mais barato da lista conta com processador Celeron, 128GB de SSD e tela HD. É uma opção ideal para quem precisa de um notebook para coisas simples, como digitação, criação de planilhas e outras atividades semelhantes.

(foto: Divulgação)







Continue por dentro da Black Friday 2022 no Estado de Minas , acompanhe as dicas e saiba como você pode aproveitar os melhores descontos da época!





Continue lendo nossas matérias: Veja 10 modelos de Tênis Nike que prometem bombar nesta Black Friday