Tênis Nike: 10 modelos que prometem bombar nesta Black Friday

Marca desejada durante a Black Friday (foto: Joseph Barrientos/Unsplash)

Faltam poucos dias para a Black Friday 2022 e muita gente aproveita a data para renovar as peças no armário. O evento, que acontece no dia 25 de novembro, é marcado por descontos em produtos de vários segmentos, como eletrodomésticos, eletrônicos, vestuário, livros, entre outros.

uma das marcas mais desejadas durante a Black Friday é, sem dúvida, a . Seus tênis, sejam para corrida, caminhada, academia ou até para uso casual, são referência de estilo e conforto, e essa é a oportunidade perfeita para aproveitar as ofertas. Como acontece em todos os anos, Nike . Seus tênis, sejam para corrida, caminhada, academia ou até para uso casual, são referência de estilo e conforto, e essa é a oportunidade perfeita para aproveitar as ofertas.

Mas diante de tantos modelos e categorias, qual o tênis ideal para suas necessidades? A seguir, você vai conferir as diferenças entre os tipos de amortecimento da Nike e 10 modelos que estão fazendo os pés de quem ama a marca de tênis mais famosa do mundo.



Quais as diferenças entre os tipos de amortecimento da Nike?





A Nike possui, basicamente, cinco tipos de amortecimento que dão nome aos seus tênis. São eles:

Nike Air





O Nike Air é a tecnologia de amortecimento que consiste em um ar pressurizado dentro de uma bolsa localizada onde há mais impacto nos pés. Dessa forma, as bolsas de ar comprimido reduzem a força dos impactos e retornam ao formato original, ajudando contra impactos repetitivos em atividades esportivas, por exemplo.



Nike Air Zoom





Nike Zoom possui desenho fino que aumenta a estabilidade dos pés. Após o impacto, as fibras do sistema de amortecimento voltam à posição inicial, criando maior noção do local onde a pessoa está pisando.



Nike React

Usada em tênis de basquete e corrida, o React conta com uma esponja amortecedora bastante leve e resistente, além de ser a mais duradoura da marca, 11% mais macia e que oferece mais 13% de retorno de energia do que as tecnologias de amortecimento desenvolvidas anteriormente.



Nike Free





Oferecendo leveza e proteção para os pés, o Nike Free concilia o ângulo de aterrissagem do pé com a pressão e a posição dos dedos e pode ser usado para esportes em geral e atividades do dia a dia.



Nike Flex





Com design moderno, o Nike Flex não possui costuras e oferece flexibilidade e conforto para os pés. Conta com um tecido que permite a passagem do ar, uma espuma de dupla densidade na entressola e solado de borracha que oferece melhor tração aos movimentos.



10 modelos de tênis Nike para aproveitar durante a Black Friday





Se você procura um bom tênis da Nike para praticar esportes, confira nossa lista com os 10 melhores modelos de 2022.

1) Nike Downshifter 11





Com design leve e acolchoado, o Nike Downshifter 11 ajuda a manter o corpo em movimento. Seu cabedal é feito em material sintético e tecido e sua estrutura garante firmeza ao redor do pé. Além disso, conta com uma entressola de espuma e solado em borracha, garantindo aderência e amortecimento.

(foto: Divulgação)





2) Nike Revolution 6





O tênis Nike para corrida Revolution 6 é feito em material Knit, que possui suporte respirável e evita desgastes. O solado de borracha permite que o pé se flexione com conforto, além de contar forro macio, calcanhar reforçado, camadas sem costura e cabedal texturizado.

(foto: Divulgação)





3) Nike Zoom Winflo 8





O tênis para corrida Nike Zoom Winflo 8 conta com mais espuma e com cabedal revestido em tecido duplo e translúcido. O Air Zoom no calcanhar e no antepé garante amortecimento leve e os pistões no antepé permitem mais agilidade.

(foto: Divulgação)





4) Nike Air Zoom Vomero 15

O Zoom Vomero 14 conta com unidade Air, que melhora a qualidade do amortecimento, tecido sintético e respirável no cabedal, espuma Nike React e apoios de espuma na parte de trás do pé.

(foto: Divulgação)





5) Nike Air Zoom Pegasus 38

O Nike Air Zoom Pegasus 38 possui Air Zoom no antepé, garantindo uma boa performance em atividades físicas. O modelo possui bom custo-benefício por conta de suas tecnologias, que o tornam leve e confortável.

(foto: Divulgação)





6) Nike Zoom Fly 4

O Nike Zoom Fly 4 possui cabedal confortável, ótima respirabilidade, entressola React e placa de fibra de carbono. Modelo perfeito para treinos e atividades que envolvem corrida.

(foto: Divulgação)





7) Nike React Infinity Run 2

Desenvolvido com menos material, o React Infinity Run 2 conta com tecnologia Flywire, que oferece maior suporte e respirabilidade para os pés e espuma Nike React. Possui corpo macio e entressola elaborada pensando na performance de cada área do pé.

(foto: Divulgação)



8) Nike React Escape Run

Com design neutro, o React Escape Run conta com cabedal em malha, faixa intermediária integrada que oferece bom suporte, espuma React na entressola e amortecimento eficiente.

(foto: Divulgação)

9) Nike Air Zoom Tempo NEXT%

O Air Zoom Tempo NEXT% possui espuma ZoomX na palmilha, amortecimento ágil e tecnologia React nos calcanhares para amortecimento dos impactos.

(foto: Divulgação)





10) Nike ZoomX Vaporfly NEXT%





O ZoomX Vaporfly NEXT% conta com uma placa de fibra de carbono por toda a entressola e ranhuras profundas na sola (que melhoram a tração nas superfícies). A entressola é mais larga na parte dianteira, o que aumenta o nível de propulsão do calçado.

(foto: Divulgação)



