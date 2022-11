Black Friday: 6 modelos de micro-ondas para comprar nesta data

Micro-ondas (foto: Freepik)

A Black Friday 2022 acontece no dia 25 de novembro e, como muita gente já sabe, os eletrodomésticos costumam ser alguns dos produtos mais procurados durante a data, justamente porque recebem descontos e condições atrativas. Nesse momento, as pessoas aproveitam para renovar a cozinha com aparelhos bonitos, modernos e com funções que deixam a rotina ainda mais prática e fácil.

Dentre esses eletrodomésticos, está o micro-ondas, que permite aquecer, cozinhar e até gratinar diferentes tipos de alimentos de forma rápida e descomplicada. A seguir, você vai conferir o que levar em consideração antes de comprar seu aparelho e 6 ótimos modelos para comprar com desconto nesta Black Friday.

Como escolher o micro-ondas perfeito para sua cozinha?





Para escolher o modelo de micro-ondas perfeito para suas necessidades, é preciso estar atento a alguns detalhes. São eles:



Capacidade





A capacidade, muitas vezes ignorada pelos consumidores, refere-se ao espaço interno do aparelho. Portanto, para encontrar o micro-ondas ideal, fique atento às medidas dos recipientes e à quantidade de alimentos que costuma usar em casa.

Caso vá usar o eletrodoméstico com alta frequência, procure modelos a partir de 30 litros. Se não, modelos com cerca de 20 litros são ideais.



Funcionalidades





Alguns modelos de micro-ondas contam com diversas funcionalidades diferenciadas, como receitas pré-programadas e gravação de preparos personalizados, além de sistema autolimpante e antiodor. Por isso, vale a pena pesquisar quais aparelhos contam com funções que atendem às suas necessidades diárias.



Potência





A principal usabilidade do seu micro-ondas afeta a potência do modelo do seu aparelho, já que quanto maior a potência, menor o tempo de preparo.

Potências menores são ideais para pequenas quantidades de alimentos e para usos ocasionais, como descongelamentos ou aquecimentos rápidos. Porém, se você procura um produto para uso contínuo e que tenha uma performance eficiente, procure uma potência superior a 1000W.



Design





O design não serve apenas para deixar o aparelho bonito, mas também para deixá-lo funcional, já que o inox, por exemplo, mantém a estrutura do micro-ondas mais resistente do que o material usado nos aparelhos brancos. Por isso, vale a pena investir um pouco mais nesse quesito.



Confira 6 ótimos micro-ondas para comprar durante a Black Friday

Quer comprar um bom micro-ondas para sua cozinha? Confira alguns dos melhores modelos do mercado e as principais características de cada um a seguir:



1) Micro-ondas Ative! Brastemp BMJ38AR





Com 38 litros de capacidade, o micro-ondas da Brastemp pode comportar recipientes maiores em seu interior. Além disso, conta com display LCD simples, função grill, 10 receitas pré-programadas e a tecla “Meu Jeito” para salvar as preferências do usuário.

(foto: Divulgação)





2) Micro-ondas Philco PME31BM





Modelo de embutir, o Philco PME31BM conta com opções de descongelamento rápido de acordo com o peso do alimento, trava de segurança que bloqueia o painel, função potência e acabamento moderno, com porta espelhada e laterais em inox escovado.

(foto: Divulgação)





3) Micro-ondas Electrolux MS37R





Esse modelo da Electrolux possui funções extras pré-programadas para o preparo de diversos pratos, opções de descongelamento e as funções Limpa Fácil e Tira Odor. Além disso, ainda promove a circulação de ar para remoção de odores após sua utilização.

(foto: Divulgação)





4) Micro-ondas LG Easy Clean MS3052R





Com 30 litros de capacidade, esse modelo da LG possui menu simplificado, menu infantil, função Eco e revestimento Easy Clean em seu interior, que evita a penetração de sujeira e promove uma limpeza fácil do aparelho.

(foto: Divulgação)





5) Micro-ondas Panasonic Espelhado NN-ST27JWRUN





O modelo da Panasonic possui menos recursos, mas ainda assim é bastante moderno. Conta com teclas frontais pré-programadas, função de descongelamento e função desodorizadora, que remove cheiros desagradáveis no interior do aparelho.

(foto: Divulgação)





6) Micro-ondas Electrolux MTD30





Com 20 litros de capacidade, o modelo MTD30 da Electrolux possui ótimo custo-benefício. Possui tamanho compacto e conta com receitas pré-programadas, Menu Descongelar, potência de 10 níveis, teclado numérico e trava de segurança.

(foto: Divulgação)



