Black Friday 2022: cinemas terão ingressos a partir de R$ 10

Os horários das sessões e ingressos podem ser consultados e adquiridos no aplicativo ou site da Cinemark. A Rede Cinemark tem 626 salas de cinema em 85 complexos distribuídos por 47 cidades, em 15 estados e no Distrito Federal.





Além disso, a rede de cinemas terá um combo com duas bebidas pequenas e uma pipoca grande salgada ou manteiga por R$ 29, com venda exclusiva no aplicativo.

Black Friday 2022





A data oficial da Black Friday 2022 é dia 25 de novembro, que coincidirá, pela primeira vez, com a Copa do Mundo Fifa 2022. Esse fato impactará o comportamento de consumo do público, pois muitas pessoas têm a intenção de aproveitar as ofertas e descontos e fazer uma compra ligada ao evento esportivo, como acessórios, roupas, artigos temáticos e compras de supermercado.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOmm) prevê que mais de 8 milhões de vendas devem ser feitas on-line nesta sexta-feira, movimentando cerca de R$6 bilhões. Isso representa um aumento de 3,5% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2021.





Especialistas acreditam que os segmentos que mais irão atrair clientes serão roupas e acessórios, livros, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos.



