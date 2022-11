Black Friday: saiba como comprar os melhores pneus com desconto

(foto: Senivpetro/Freepik)

A Black Friday 2022 já está quase chegando! Nesta sexta-feira (25), muitas pessoas vão aproveitar para comprar produtos para casa, presentes, roupas, entre outros, com descontos e condições especiais que só a data proporciona.

E certamente, quem é apaixonado por carros vai aproveitar o momento para trocar aquelas peças que já estão desgastadas ou apresentando algum defeito. Muita gente já está de olho nos preços dos pneus, que podem fazer uma grande diferença no orçamento do mês. Então, para te ajudar a não cair em armadilhas, confira, a seguir, como escolher um bom pneu para comprar e as melhores fabricantes existentes no mercado antes de adquirir o seu.



Como escolher um bom pneu para comprar?





Antes de comprar o pneu ideal para o seu carro, é preciso levar em consideração diversos fatores, como, por exemplo:





Necessidade de uso





Entender o seu perfil de uso na hora de escolher o pneu ideal é avaliar com quais tipos de estrada ele terá mais contato. Os quatro tipos de pneu mais comuns são:





On road: tem sulcos menores, ocasionando maior contato com o solo; ideal para quem roda em estradas asfaltadas.

Off road: possui banda de rodagem espaçada e sulcos mais largos, oferecendo estabilidade em terrenos acidentados; ideal para quem anda em quem anda mais em estradas com lama e terra.

Misto: comumente usado em SUVs e picapes, é ideal para uso em asfalto ou estradas de terra.

Run flat: possui reforços estruturais nos flancos, talões e ombros que possibilitam ao pneu rodar vazio por vários quilômetros (só pode ser usado em carros com sensor de pressão).





Treadwear e vida útil





O treadwear é o índice de durabilidade do pneu feito pelas fabricantes em avaliações que definem quanto de borracha se perde em condições específicas. Isso significa que quanto mais alto for o treadwear, maior a durabilidade do pneu. Os valores variam de 60 a 620, mas o número de referência é 100.



Banda de rodagem





A banda de rodagem é a parte do pneu que entra em contato com o solo. Possui desenhos e sulcos que garantem segurança na direção.





Existem dois tipos de desenhos nas bandas de rodagem: a banda simétrica tem sulcos iguais para que haja estabilidade no escoamento de água, enquanto a banda assimétrica possui desenhos diferentes, fazendo com que haja aumento do escoamento da água.



Informações da etiqueta





Na etiqueta do pneu, há três informações muito importantes:





Resistência ao rolamento: quanto maior esse o índice, maior a força que o motor precisa fazer e maior o consumo de combustível;

Aderência em pista molhada: quanto maior a aderência, melhor para dirigir;

Ruído ao funcionar: um índice maior de ruído significa mais barulho durante o funcionamento do carro.





Índice de carga e de velocidade





O índice de carga indica o peso máximo suportado pelo pneu sob a calibragem ideal. Já o índice de velocidade é a velocidade máxima que o pneu consegue suportar.



Saiba quais são as 7 melhores fabricantes de pneu do mercado





Quer comprar um pneu de qualidade para seu carro? Então confira as sete melhores fabricantes do mercado antes de fechar negócio:



1) Michelin





Uma das maiores e mais seguras fabricantes de pneu do mundo, a Michelin alcança altas notas em testes de impacto, aderência e frenagem. A marca tem como destaque as linhas Primacy e Energy, que, além de serem econômicas, prometem segurança, durabilidade e agilidade, principalmente nos dias de chuva.



2) Pirelli





Sinônimo de tradição, a Pirelli oferece economia e durabilidade aos seus consumidores. A linha Pirelli P, por exemplo, oferece produtos de alta performance para carros de diversas categorias, garantindo ótima dirigibilidade, um rodar silencioso e muita segurança.



3) Goodyear





Bastante conhecida por suas opções para ônibus, picapes e caminhões, os pneus da Goodyear oferecem muita qualidade também para carros de passeio, sendo ideais para pegar estrada, já que respondem bem a altas temperaturas e rápida velocidade. Possui a Linha Eagle, que garante boa performance em diferentes situações, a Linha EfficientGrip, que garante performance, design e economia e a Linha Kelly Edge, ideal para quem procura economia e desempenho.



4) Bridgestone





Uma das maiores marcas de pneu do mundo, a Bridgestone atende desde carros de passeio até máquinas agrícolas. Seus produtos oferecem estabilidade, eficiência e economia, além de terem uma Linha Eco que ajuda na preservação do meio ambiente.



5) Continental





Oferecendo um ótimo custo-benefício, a Continental conta com a Linha ContiSportContact 5P, ideal para direção esportiva, a Linha ContiSportContact 5, que oferece bom desempenho em pista molhada e a Linha ContiCrossContact LX 2, que garante segurança para carros de passeio e SUVs.



6) Kumho





Não tão conhecida no Brasil, a coreana Kumho possui 50 anos atuando no mercado de pneus com linhas voltadas para carros de passeio. A Linha Solus é ideal para dias de chuva ou sol na cidade, enquanto a Linha Ecowing oferece segurança, economia, dirigibilidade e sustentabilidade.



7) Dunlop





Líder de vendas na França, Espanha e Inglaterra, a Dunlop oferece um ótimo custo-benefício para seus consumidores. Conta com a Linha Direzza, que entrega esportividade, segurança, alto desempenho e resistência à aquaplanagem, a Linha Enasave, com economia de combustível e durabilidade, a Linha SP Touring, que tem o melhor custo-benefício e a Linha SP SPORT, que oferece conforto e segurança.

Continue por dentro da Black Friday 2022 no Estado de Minas , acompanhe as dicas e saiba como você pode aproveitar os melhores descontos da época!





Continue lendo nossas matérias: Confira 8 lojas para ficar de olho na Black Friday deste ano