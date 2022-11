Confira 8 lojas para ficar de olho na Black Friday deste ano

A data da Black Friday é dia 25 de novembro. (foto: Jéshoots/Pexels)

A cada dia que passa, estamos mais perto da Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (25). A data, que oferece grandes descontos em diversos segmentos do mercado, é bastante simbólica e movimenta milhões de consumidores em todo o Brasil.

é importante escolher e-commerces com ótima reputação e que ofereçam ofertas de verdade. Diante de tantas opções, separamos a seguir oito lojas líderes em vendas no país para você fazer suas compras tranquilamente. E se você, assim como outros milhares de brasileiros, também quer aproveitar os descontos desta sexta, deve prestar muita atenção em quais lojas escolher para não cair em cilada. Para garantir uma boa experiência,e que ofereçam ofertas de verdade. Diante de tantas opções, separamos a seguir oito lojas líderes em vendas no país para você fazer suas compras tranquilamente.

A Black Friday, como o próprio nome diz, acontece sempre em uma sexta-feira, geralmente na quarta sexta do mês de novembro, terminando apenas na segunda-feira, conhecida como Cyber Monday.

Neste ano, a data oficial da Black Friday é dia 25 de novembro, que coincidirá, de forma inédita, com a Copa do Mundo FIFA 2022. Esse fato impactará, obviamente, o comportamento de consumo do público, já que muitas pessoas têm a intenção de aproveitar os descontos e ofertas atrativos da data e fazer alguma compra relacionada ao evento esportivo, como roupas e acessórios, eletrônicos, artigos temáticos e compras de supermercado.



São várias as opções de produtos e serviços procurados durante a Black Friday pelos brasileiros por um preço menor do que o praticado durante o resto do ano. E dentre os produtos mais buscados pelos consumidores, é possível encontrar:

Smartphones;

Televisores;

Eletrônicos;

Eletrodomésticos;

Produtos de informática;

Roupas e calçados;

Perfumes e cosméticos.

São muitas as lojas de confiança disponíveis na internet. Dentre mais famosas e confiáveis, estão:

Gigante do varejo, a Americanas é conhecida pela variedade de produtos vendida e também pelo seu marketplace, que abre espaço para vários anunciantes. Ou seja, há uma grande quantidade de ofertas e preços disponíveis no site.

2) Magazine Luiza

Fundada em 1957 em Franca (SP), o Magazine Luiza começou sua trajetória para o on-line em 1992, transformando-se em um e-commerce muito bem-sucedido e oferecendo diversos serviços ao cliente, como linha de seguros, linha de crédito e até consórcio.



3) Amazon

Fundada em 1994 em Seattle (EUA), a Amazon percebeu o potencial mercadológico do Brasil e abriu, em 2019, um centro de distribuição em Cajamar (SP). Além disso, a empresa também conta com seus braços de streaming, inteligência artificial e muito mais.



4) Submarino

Fundado em 1999 em São Paulo (SP), o Submarino é uma das pioneiras no comércio eletrônico brasileiro. A empresa comercializa dezenas de categorias de produtos e ainda oferece cashback, ou seja, o consumidor pode receber uma parte do valor das compras de volta.



5) Casas Bahia

Um dos maiores e-commerces do Brasil, as Casas Bahia oferecem todo tipo de produto, como telefonia, eletrodomésticos, eletrônicos, informática, entre outros, e usa seus canais digitais como uma extensão para atender mais cidades brasileiras.



6) Sephora

Em 1997, a marca francesa SHOP 8 foi adquirida pela Louis Vuitton, tornando-se a Sephora que, em 2012, chega ao Brasil com marcas exclusivas e produtos bestsellers. Hoje, o e-commerce é a maior comunidade de beleza do país, com diversas lojas físicas espalhadas.



7) Extra

Um dos maiores do país, o e-commerce Extra conta com dezenas de categorias, entre eletrônicos, eletrodomésticos, alimentos, móveis, games, produtos para casa, livros, esporte, entre outros.



8) Fast Shop

Com mais de 10 milhões de acessos por mês entre app e site, a Fast Shop é uma rede de varejo brasileira que comercializa dezenas de categorias com ofertas exclusivas, consultoria remota e serviços especializados.

