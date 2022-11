Black Friday 2022: passagens de ônibus terão até 90% de desconto

A expectativa é impulsionar 80% das reservas na plataforma durante o mês de novembro, quando comparada ao mesmo período no ano passado. As promoções são limitadas e estão sujeitas à disponibilidade.

Conforme a diretora de Marketing da empresa, Flávia Oliveira, devido ao preço das passagens aéreas e o preço da gasolina, o ônibus tem ganhado preferência de quem viaja pelo Brasil.



“Queremos ajudar o cliente a realizar o desejo de compra, de uma maneira mais prática e sem burocracias”. Ela ainda ressalta que o mês de novembro é ideal para planejar as férias de verão.

Confira algumas trechos com descontos:









A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOmm) prevê que mais de 8 milhões de vendas devem ser feitas on-line nesta sexta-feira, movimentando cerca de R$6 bilhões. Isso representa um aumento de representa um aumento de 3,5% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2021.





Especialistas acreditam que os segmentos que mais irão atrair clientes serão roupas e acessórios, livros, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos.

A data oficial da Black Friday 2022 é dia 25 de novembro, que coincidirá, pela primeira vez, com a Copa do Mundo Fifa 2022. Esse fato impactará o comportamento de consumo do público, pois muitas pessoas têm a intenção de aproveitar as ofertas e descontos e fazer uma compra ligada ao evento esportivo, como acessórios, roupas, artigos temáticos e compras de supermercado.