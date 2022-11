Black Friday: farmácias terão produtos com até 70% de desconto

Farmácias Pague Menos e Extrafarma terão descontos de até 70%, enquanto a rede de drogarias Araújo será de 50% (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Farmácias brasileiras terão descontos de até 70% nesta sexta-feira (23/11), quando ocorrerá a Black Friday. Além disso, as empresas contarão com promoções em diversos produtos, como medicamentosos, dermocosméticos, itens do mundo infantil, fraldas, desodorantes e até alguns serviços de saúde.

Remédios para dores no corpo, dor de cabeça e febre, além de fraldas e produtos para o público infantil terão descontos de até 70%, em estabelecimentos das marcas. As empresas estão presentes nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal e contam com cerca de 1,6 mil lojas, distribuídas em 368 cidades.

Além do e-commerce, o consumidor poderá retirar os itens em loja física após uma hora depois da confirmação de pagamento da compra. Outra opção é a prateleira infinita, que entrega em até 4 horas na casa do cliente, sem cobrança de frete, qualquer produto não encontrado na farmácia física.

A rede de drogarias de Minas Gerais também está promovendo promoções exclusivas durante o mês de novembro. Medicamentos, produtos mamãe e bebê, casa e pet, mais beleza e mais sabor terão desconto de até 50% em todos os canais digitais e nas lojas físicas. Serviços de saúde, como vacinas, e itens da “Araújo Manipulação” também terão ofertas até a próxima segunda-feira (28/11).





Ao todo, a rede de drogarias tem 300 lojas físicas, em 50 cidades mineiras. Além disso, por meio do site, a empresa consegue atender clientes de todo o Brasil.

Black Friday 2022

A data oficial da Black Friday 2022 é dia 25 de novembro, que coincidirá, pela primeira vez, com a Copa do Mundo Fifa 2022. Esse fato impactará o comportamento de consumo do público, pois muitas pessoas têm a intenção de aproveitar as ofertas e descontos e fazer uma compra ligada ao evento esportivo, como acessórios, roupas, artigos temáticos e compras de supermercado.





A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOmm) prevê que mais de 8 milhões de vendas devem ser feitas on-line nesta sexta-feira, movimentando cerca de R$6 bilhões. Isso representa um aumento de representa um aumento de 3,5% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2021.





Especialistas acreditam que os segmentos que mais irão atrair clientes serão roupas e acessórios, livros, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos.