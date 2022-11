Black Friday: camisas da Seleção estão indisponíveis em lojas online

Poucos tamanhos aparecem para compras, mas sem redução nos preços (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nessa quinta-feira (24/11), fez com que torcedores do país inteiro voltassem a vestir a histórica camisa que carrega as cinco estrelas no peito, seja com a clássica “amarelinha” ou a alternativa azul. Porém, nesta Black Friday (25/11), as principais lojas de artigos esportivos estão com o uniforme indisponível.









Já na Centauro, apenas a camisa amarela de torcedor pode ser adquirida, porém apenas no tamanho GGG e sem promoção. A edição de jogador aparece para compra, mas o preço de quase R$ 700 não atrai o consumidor.

Nas duas revendedoras, o torcedor pode achar outros itens temáticos por preços variados.



Coleção Chamada de “Garra”, a coleção da Nike - fornecedora das camisas - tem um preço salgado até demais. A versão de torcedor é encontrada no mercado pelo preço de R$ 349,99, já a edição jogador é vendida por R$ 699,99. O valor fez com que as promoções de Black Friday fossem a oportunidade perfeita para os fãs da seleção pentacampeã.



Na Loja Oficial da Nike, a edição de jogador também não tem alterações no preço, e apenas a versão azul feminina do torcedor pode ser comprada, mas no tamanho GG.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata