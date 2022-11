Black Friday: consumidores aproveitam as ofertas em BH

Antes de levar os produtos para casa, alguns consumidores preferem conferir preços (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Apesar do grande movimento nas lojas na manhã desta sexta-feira (25/11) por causa da Black Friday, poucos clientes estão fechando as compras. Isso porque a maioria dos consumidores que vão até às lojas aproveitam para fazer uma pesquisa de preço em empresas variadas antes de levar o produto para casa.









Para ele, ainda que o movimento na loja esteja maio que o normal , muitos clientes estão pesquisando os preços. “Até o momento, estamos recebendo mais pesquisas, mas creio que teremos muitas vendas hoje”, disse. O lojista ressalta que a esquipe está ampliada, por causa da demanda e, desde às 6h, já havia consumidores na loja.

Clientes vão às compras

Quem já se certificou das vantagens das ofertas estão aproveitando o dia para realizar as compras. O manobrista Thiago Antunes de Souza e a esposa Ana Cristina Ferreira esperaram a Black Friday para comprar os produtos que estavam precisando em casa. “Compramos um ventilador, um micro-ondas e uma TV. Esta compra era a mais aguardada”.





Thiago Antunes de Souza e a esposa Ana Cristina Ferreira disseram que comparam somente o planejado (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Segundo Souza, o desconto foi mais significativo que conseguiu foi no preço da televisão. “Como queríamos adquirir o produto há um tempo, pesquisamos muito os valores. Já o custo dos outros itens estava bem próximos a dos dias anteriores”.





De acordo com o casal, as compras estavam planejadas e, por isso, nada foi comprado na impulsividade. “Percebemos que as promoções de outras edições da Black Friday eram melhores. Tinha muitas pessoas reclamando disso, não são ofertas tão significativas”.





O manobrista ainda explicou que costuma comprar pela internet, mas por causa da data, acreditou que os valores seriam melhores nas lojas físicas. “Como o preço da TV estava igual ao do site, já preferimos comprar aqui mesmo”.





João Pedro Teodoro, de 20 anos, afirma que é a primeira vez que faz compras na Black Friday (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) air fryer. “Os valores estão excelentes, mas notamos que alguns produtos têm descontos maiores”, explicou João Pedro. Ainda segundo ele, por causa do “preço bom”, o casal fez compras além do planejado. Já o casal João Pedro Teodoro e André Lima, ambos de 20 anos, avaliaram que os descontos estão muito bons e compraram TV, liquidificador, colchão eair fryer. “Os valores estão excelentes, mas notamos que alguns produtos têm descontos maiores”, explicou João Pedro. Ainda segundo ele, por causa do “preço bom”, o casal fez compras além do planejado.

Ilhéu Teixeira Silva, de 47 anos, e a esposa Jaciara Neves também garantiram a geladeira que queriam desde o ano passado . “Por causa das nossas condições, não tínhamos a possibilidade de adquirir o produto antes”, explicou Silva. Ele acredita que a promoção que conseguiu foi razoável.

Ilhéu Teixeira Silva e a esposa Jaciara Neves esperavam, há um ano, comprar uma geladeira (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Black Friday

Black Friday ocorre nesta sexta-feira (25/11) e, pela primeira vez, coincide com a Copa do Mundo Fifa 2022. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOmm), é possível estimar que mais de 8 milhões de vendas on-line devem ser feitas durante a data, movimentando cerca de R$6 bilhões. Isso representa um aumento de representa um aumento de 3,5% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2021.





Especialistas acreditam que os segmentos que mais irão atrair clientes serão roupas e acessórios, livros, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos. Porém, consumidores devem ficar atentos a saúde financeira e não comprar pelo impulso, já que a data pode provocar o endividamento.