Black Friday: onde comprar roupas e acessórios pela internet com segurança?

Comprar roupas pela internet ainda gera preocupação em alguns consumidores, mas as empresas oferecem cada vez mais segurança e preços imbatíveis. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) glow-up.



A categoria de produtos mais procurados nesta Black Friday em Belo Horizonte é de roupas e acessórios, segundo lojistas e os próprios consumidores. Renovar o armário depois de tanto tempo de isolamento social pode sair caro, e as promoções da data são uma oportunidade para aquele

Ao mesmo tempo, a preferência dos consumidores pelo comércio virtual, ou e-commerce, tem crescido. Desde o início da pandemia, o varejo pela internet tem batido recordes atrás de recordes, e espera atingir mais um neste ano.

As lojas entendem essa preocupação e têm oferecido cada vez mais segurança aos compradores. Hoje em dia, a maioria dos lojistas oferece reembolso integral ou troca do produto se ele não for o que o cliente esperava. E não é necessário nem pagar o frete de retorno: você recebe um código, leva a mercadoria até a agência dos Correios mais próxima e voilà.

Provar a roupa, ver as costuras de perto e sentir o tecido na mão ainda podem ser um diferencial decisivo na hora de fazer as compras. Mas os preços bem abaixo das lojas físicas e o reembolso garantido caso não fique satisfeito são argumentos pesados nessa disputa.

Estado de Minas selecionou algumas das lojas com as melhores promoções de roupa nesta selecionou algumas das lojas com as melhores promoções de roupa nesta Black Friday . As lojas vão desde grifes renomadas à lojas de artigos esportivos, passando por campeões de preço. As ofertas chegam a 90% do valor normal dos itens, então vale a pena dar uma olhada.

Troc

Troc é uma loja de moda circular, reformando e revendendo peças usadas em bom estado de conservação por preços atrativos. Boa para quem procura uma roupa ou acessório de uma marca cara, e quer gastar menos. Com a Black Friday, estão sendo ofertadas mais de 25 mil peças com 90% OFF.

Dafiti

A maior empresa de e-commerce de moda da América Latina também está oferecendo boas promoções nesta data. A Dafiti tem produtos para todos os gostos, e trabalha com grandes marcas. Compras acima de R$299 estão saindo com frete grátis e 10% de desconto.Shein

Outra gigante do e-commerce, a empresa chinesa de roupas e acessórios, a Shein , faz sucesso entre os jovens. E não à toa: seus preços são imbatíveis para quem está disposto a esperar um pouco mais pelo prazo de entrega - pode demorar até 3 meses, ou mais, porque o produto vem direto do país asiático para sua casa. Os preços que já são normalmente mais baixos que os do mercado brasileiro também estão com promoções e frete grátis.

Gallerist

As promoções de Black Friday também chegaram ao setor de alta moda. A Gallerist é uma loja com curadoria de alto nível, sempre em busca de novidades com artistas do mundo da moda. As promoções estão chegando a 70%, e a loja dá todas as garantias de troca e reembolso com facilidade.

Fiever

Fiever é a marca da Arezzo para o público jovem. A loja virtual da marca está com promoções de até 70%, com destaque para os tênis, que lideram entre os itens mais vendidos.

Netshoes

Netshoes , empresa líder de comércio de artigos esportivos na internet, tem ofertas atrativas de grandes marcas e itens para comemorar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Camisas de time oficiais são alguns dos itens para os quais a loja oferece preços imbatíveis.