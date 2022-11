Vendas virtuais da Black Friday devem chegar a R$ 6 bi este ano

Black Friday, nesta sexta-feira, marca o início oficial do período de vendas do comércio para o Natal (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A.PRESS)

A Black Friday deste ano deve chegar a mais de 8,3 milhões de pedidos on-line, movimentando cerca de R$ 6 bilhões em vendas em todo o país. A estimativa é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOmm), que indica, portanto, aumento de 3,5% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2021. A data marca o início oficial do período natalino no comércio. Todos os anos, os produtos mais cobiçados são os do setor tecnológico, sejam computadores, celulares, notebooks, televisões ou videogames. Desses, os celulares ocupam o topo da lista de mais procurados pelos brasileiros. Farmácias terão descontos de até 70%, além de promoções em diversos produtos, como medicamentos, dermocosméticos, fraldas e outros itens infantis, desodorantes e até alguns serviços de saúde, durante a Black Friday. Já as passagens de ônibus da startup Buser terão até 90% de desconto para mais de 700 lugares. A Cinemark, empresa de cinemas, terá ingressos a partir de R$ 10 (meia) hoje e amanhã, mas a promoção é válida apenas para as sessões 2D (exceto em salas Prime, XD e D-BOX) em todos os cinemas da rede no Brasil.





Neste ano, as drogarias Pague Menos e Extrafarma fizeram parceria com o intuito de facilitar o acesso à saúde. Com estoque de 10 mil itens, os consumidores terão descontos exclusivos em plataformas digitais das marcas e lojas físicas. As duas empresas estão presentes nos 26 estados e no Distrito Federal, com cerca de 1,6 mil lojas em 368 cidades.





Além do e-commerce, os consumidores poderá retirar os itens em loja física após uma hora depois da confirmação de pagamento da compra. Outra opção é a prateleira infinita, que entrega em até 4 horas em domicílio, sem cobrança de frete, qualquer produto não encontrado na farmácia física.





A rede de drogarias Araújo também está fazendo promoções exclusivas neste mês. Medicamentos, produtos para mãe e bebê, casa e pet, beleza e sabor terão desconto de até 50% em todos os canais digitais e nas lojas físicas. Serviços de saúde, como vacinas, e itens da “Araújo Manipulação” também terão ofertas até a próxima segunda-feira. Ao todo, a rede tem 300 lojas físicas em 50 cidades mineiras. Além disso, por meio do site, a empresa consegue atender clientes de todo o Brasil.





Viagens





A diretora de Marketing da empresa, Flávia Oliveira, informou que, devido ao preço das passagens aéreas e o preço da gasolina, o ônibus tem ganhado preferência de quem viaja pelo Brasil. “Queremos ajudar o cliente a realizar o desejo de compra, de uma maneira mais prática e sem burocracias”, disse. Entre os trechos com desconto estão Belo Horizonte/Sete Lagoas; Araguari/ Catalão (GO); Três Lagoas (MS)/Andradina (SP)/São Paulo/Sorocaba (SP); Balneário Camboriú (SC)/ Blumenau (SC)/Recife/João Pessoa (PB)/Angra dos Reis (RJ)/Paraty (RJ).





A promoção da rede Cinemark, com ingressos a partir de R$ 10 (meia) hoje e amanhã, pode ser consultada e adquirida no aplicativo ou site do grupo. A Rede Cinemark tem 626 salas de cinema em 85 complexos distribuídos por 47 cidades, em 15 estados e no Distrito Federal. Além disso, a rede de cinemas terá um combo com duas bebidas pequenas e uma pipoca grande salgada ou manteiga por R$ 29, com venda exclusiva no aplicativo.





Dicas e riscos Especialistas recomendam atenção aos consumidores, por causa do risco de endividamento. Entre as dicas está não fazer compras por impulso, definir prioridades e planejar a compra, não gastar mais do que o orçamento permite e pesquisar muito os preços. A oportunidade de conseguir os bons preços e adiantar as compras de Natal pode esconder riscos, por causa da atuação de criminosos aplicando golpes. “Nesta época, são comuns abordagens de quadrilhas com páginas falsas que simulam e-commerce; promoções falsas enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia pra aparecer em páginas e stories de redes sociais”, adverte o diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Adriano Volpini.





As dicas aos consumidores são as seguintes: dar preferência aos sites conhecidos para as compras e verificar a reputação daqueles não conhecidos em comentários de clientes que já usaram as plataformas; nunca usar computador público ou de um estranho para fazer compras nem colocar seus dados bancários; sempre usar, no próprio computador ou smartphone, softwares e aplicativos originais e mantenha sempre um antivírus atualizado; verificar com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções; sempre checar políticas de troca e devoluções das lojas.

A startup Buser está com passagens a partir de R$ 9,90 para mais de 700 destinos. A promoção é válida para viagens reservadas até amanhã. Para ter acesso à promoção, é preciso acessar o aplicativo da startup até esta quinta-feira para encontrar trajetos com 80% de desconto. Já na madrugada da amanhã, os descontos chegarão a 90%. A expectativa é impulsionar 80% das reservas na plataforma em novembro, quando comparada ao mesmo período no ano passado. As promoções são limitadas e estão sujeitas à disponibilidade.