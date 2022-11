Veja algumas das melhores ofertas da Black Friday desta semana

Black Friday promete descontos no comércio brasileiro (foto: Divulgação)

A Black Friday começou cedo com promoções ofertadas desde o início do mês de novembro. Na reta final da data que já entrou no calendário do comércio brasileiro como um período de vendas em alta, lojas oferecem novas promoções e quedas nos preços.



Amazon Fire Stick (foto: Amazon/Divulgação)



Dell Inspiron i15 (foto: Dell/Divulgação)





O notebook da linha de entrada da Dell está com uma promoção que o coloca na disputa com outras empresas. Ele oferece uma configuração básica, recomendada para quem usa o dispositivo para tarefas do dia a dia e procura uma opção com bom custo benefício.

O Fire Stick é um dispositivo da Amazon que, conectado a uma televisão, permite assistir filmes, plataformas de streaming, Youtube, entre outros. Ele está sendo vendido por um preço 48% menor do que o normal.

Amazon: de R$2.799,00, por R$1.999,00 em até 10x sem juros





Dell Gamer G15 Ryzen 5

Dell G15 Gamer (foto: Dell/Divulgação)





O G15 com processador Ryzen 5 e placa de vídeo RTX 3050 está sendo vendido por um preço similar a linhas intermediárias inferiores. Com essa configuração e o selo de garantia da Dell, ele é a melhor pedida para quem quer investir em um computador excelente.



A Netshoes está ofertando a camisa do Atlético, da fornecedora alemã Adidas, com uma promoção de 33% e pelo menor valor encontrado no mercado. Além disso, é possível parcelar em três vezes sem juros, uma ótima opção para os torcedores do Galo.



A lavadora de alta pressão mais vendida da Amazon está com uma promoção de 32% por tempo limitado. Seja para limpar paredes externas, o carro, varandas ou jardins, o equipamento pode faciliar a vida.





As Casas Bahia possuem a melhor oferta de uma televisão de marca confiável e tecnologia de ponta em um preço acessível. A TV de 43 polegadas com tecnologia Crystal chegou a menos de R$ 2 mil no pagamento à vista.



Um dos destaques da Black Friday na Magazine Luiza, o Galaxy M53 oferece as características de um celular intermediário com um preço acessível. A opção de pagamento em até 10x faz dele uma opção boa para quem precisa de um celular novo.