Black Friday: movimento nas lojas supera expectativas de lojistas em BH

Loja da Casas Bahia, na região Centro-Sul, estava repleta de cartazes com ofertas e equipe maior, para atender a demanda do dia (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

O movimento dos clientes nas lojas em Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (25/11) supera as expectativas de lojistas, mesmo sendo dia de Black Friday. Segundo a categoria, todos estão otimistas com as vendas e acreditam que, ao longo do dia, consumidores irão às ruas e vão aproveitar as ofertas.