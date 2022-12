República das Idosas faz campanha de adoção de cartinhas para Natal

Desde 2017, cartinhas para o 'Papai Noel' são escritas por elas (foto: Túlio Santos/EM/D.A press) Com a chegada do Natal, a República Nossa Senhora D’Abadia está com a campanha de adoção das cartinhas das três moradoras da casa, que vieram de situações de risco e vulnerabilidade social. Localizada no Bairro Pompéia, na Região Leste de Belo Horizonte, o lar de acolhimento de idosas abriga Maria da Consolação, de 80 anos, Izaura Leite, de 89 anos, e Maria José, de 86 anos.









Segundo a assistente social do lar, Christiane Alves, o objetivo da ação é oferecer visibilidade a casa, que faz parte da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), e apresentar as moradoras à comunidade. “Aqui, as coisas acontecem pelo ‘boca a boca’, já que, se alguém vem visitar as meninas, essa pessoa pode divulgar para outra”, disse.

Ela ainda afirma que as doações auxiliam na arrecadação de itens, que, nem sempre, o convênio da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) consegue arcar. “Os pedidos ficam a critério das idosas e são mais para o dia a dia delas. Com isso, conseguimos realizar alguns de seus desejos, seja relacionada a comida ou algum item de higiene e roupas de frio”, explicou.

A república, que nasceu na década de 1960, tem capacidade para acolher até sete moradoras (foto: Túlio Santos/EM/D.A press)

Pedidos são singelos

Neste ano a dona Maria José, mais conhecida como “Zezé”, escolheu uma lata de leite Nutre Sênior, um creme Nívea e um amaciante de roupa. Moradora da casa há 10 anos, no ano passado, ela havia solicitado sacos de terras para cuidar das plantas, mas como sofreu um acidente, não consegue tratar do jardim da república.





“Em junho deste ano, escorreguei e caí no quarto, o que acabou quebrando uma costela e o fêmur. Consegui recuperar rápido a costela, mas a perna ainda não. Por isso, não consigo ficar mexendo, porque dói muito. Mas, ainda assim, me esforço para movimentar e andar no meio das rosas”, contou.





De acordo com ela, um dos seus maiores passatempos é cuidar do jardim da casa. “Mudei completamente a entrada, com as plantas, orquídeas e roseiras. Cada uma mais linda que a outra. Quero muito arrumá-las outra vez, mas preciso me recuperar”. Zezé ainda disse que, no ano passado, conseguiu ganhar muitos sacos de terra e fica muito feliz com a solidariedade das pessoas que ajudam o lar.





Já a dona Izaura pediu ao ‘Papai Noel’ um pote de castanhas. Nascida no interior da Paraíba, em Mamanguape, ela se mudou para república em 2007. “O médico pediu para consumir Ômega 3. Como não sou muito ‘amiga’ de peixe, ele sugeriu que eu incluísse as castanhas na minha dieta. Então, tive a ideia de pedi-las na cartinha”. Ela contou que, como gosta muito de água de coco, também pediu o produto.

Segundo a idosa, as pessoas que ajudam a casa são “maravilhosas” e têm “belas atitudes”. “Ficamos muito felizes e gratas. Tem gente que traz material de limpeza, faz doações em dinheiro, além de nos vistar”, disse.

Casa abriga idosas desde 1960

A república, que nasceu na década de 1960, tem capacidade para acolher até sete moradoras. Dentre as características do lar, a que mais se destaca é a autonomia que as moradoras têm para fazer as atividades que gostam. “Elas são muito independentes e podem fazer o que elas gostam. Elas conseguem ir à igreja e ao posto de saúde sozinhas, se quiserem. Mas, por precaução, temos uma cuidadora que sempre as acompanha”, disse a assistente social.

Christiane explica que as moradoras, inclusive, já foram convidadas para festas na vizinhança. “Quando isso ocorre, é preciso conversar com a coordenadora para liberar a saída delas. As pessoas se comprometem em levar e buscá-las”. Para a assistente, esse é um dos maiores diferenciais da república, o que a distingue de outras Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) convencionais.





Além do jardim, a residência tem área de serviço, dois banheiros, três quartos, sala de jantar e estar, gruta de orações e sala de serviço social. Dona Zezé conta que o único problema que estão enfrentando, agora, é com o telhado da casa, por causa da chuvas. “Está gotejando muito e, por isso, temos que mudar as camas de lugar. Isso está me deixando muito triste, porque deixamos tudo bonitinho e acaba espalhando água para todo lado”. Ainda conforme a idosa, elas também não estão podendo acender a luz do quarto, pois a goteira também está caindo na lâmpada.





Para adotar uma cartinha ou colaborar com a instituição, interessados podem ir até à república, localizada na Rua Iara, 380, no pompéia, ou ligar para o telefone (31) 3461–2316. Voluntários também podem doar tempo e carinho, visitando o lar de idosas, que recebe das 14 às 16h30. Todas as visitas devem ser agendadas.

A sede recebe doações das 8h às 17, de segunda a sexta-feira. Entre as necessidades estão produtos de limpeza, custeio de remédios e roupas em bom estado para o bazar (o valor arrecadado é revertido para a instituição). Também é aceito qualquer valor em dinheiro, por meio da conta bancária ou vaquinha online

Doação via conta bancária

Conselho Particular Nossa Senhora D'Abadia da Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ: 16.565.848/0001 – 06

Banco do Brasil

Agência: 3857 – 1

Conta corrente: 152641 – 3