Serviço de trem de passageiros que vai de BH a Vitória retorna nesta quinta

Os passageiros que perderam viagens podem solicitar o reembolso do valor investido no bilhete ou remarcação em até 30 dias, sem multas (foto: Vale/Divulgação)

O serviço de trem de passageiros que vai de Belo Horizonte para Vitória, no Espírito Santo retorna em ambos os sentidos (ida e volta) nesta quinta-feira (15/12), de acordo com a Vale, que opera o trecho. Também será retomada a circulação no trecho entre Itabira e Nova Era, em ambos os sentidos.









Os passageiros que perderam viagens podem solicitar o reembolso do valor investido no bilhete ou remarcação em até 30 dias, sem multas. Em casos de dúvida sobre os bilhetes, os passageiros podem entrar em contato com o canal de atendimento 0800 285 7000 ou pelo Whatsapp (27) 99503-5918.

Segundo a Vale, são dois comboios que fazem o vai e vem entre as cidades. Um sai do Espírito Santo e outro da capital mineira. Depois, para a volta, o sentido se inverte naturalmente, porque os trens usam a mesma linha para o trajeto.

No dia 28/11, o trem que saiu de Cariacica (ES) não conseguiu chegar em BH e depois voltar para o Espírito Santo. No entanto, quem saía de Cariacica conseguia chegar a BH ( não dava para voltar), e o mesmo com o trecho de Itabira e Nova Era, em que havia a possibilidade de chegar em Itabira, mas não de voltar para Nova Era.