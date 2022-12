PBH arrecada brinquedos para Almoço de Natal dos Restaurantes Populares

Presentes serão arrecadados até 23 de dezembro (foto: Patrícia Nogueira/PBH) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), arrecadará, até 22 de dezembro, brinquedos, guloseimas e material escolar, para presentear crianças em mais uma edição do Almoço de Natal dos Restaurantes Populares. Todas as doações recebidas serão distribuídas pelo Papai Noel e seus ajudantes durante o evento.









Além do almoço e entrega de brinquedos, a unidade estará decorada com enfeites de Natal, receberá a visita do Papai Noel e terá apresentação de saxofone. Para as crianças, será preparada uma rua de lazer, com castelo inflável e totó.

Oito locais na capital mineira estarão recebendo a doação de presentes. Interessados em participar como voluntários, para apoiar na seleção, organização e oferta dos presentes, poderão se inscrever pelo telefone 3277-1902, até a próxima terça-feira (13/12).





Confira os endereços dos locais para doação de presentes:

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (sede) - Avenida Afonso Pena, 1.212 - Centro

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Avenida Afonso Pena, 342 - Centro

Banco de Alimentos - Rua Tuiuti, 888 - Padre Eustáquio

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - Av. Pres. Antônio Carlos, 821 - Lagoinha

Restaurante Popular I - Herbert de Souza -Avenida do Contorno, 11.484 – Centro

Restaurante Popular II – Josué de Castro - Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)

Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco - Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova

Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos - Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro