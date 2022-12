Chuva em MG: número de cidades em situação de emergência sobe 77% em um dia

Para as próximas 24hrs, a previsão é de mais chuva (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais na manhã desta quarta-feira (07/12) revela que o número de cidades em situação de emergência no estado subiu 77% em apenas um dia, passando de 45 para 80.

Para as próximas 24 horas, a previsão é de mais chuva. De acordo com o órgão, áreas de instabilidade atmosféricas mantêm o tempo instável com pancadas de chuva, por vezes fortes, em grande parte do estado de Minas Gerais.Esse quadro de instabilidade deve persistir sobre o estado até a próxima sexta-feira e, a partir do fim de semana, a tendência é de uma redução das chuvas sobre a maioria das regiões mineiras.

Estragos

Ainda segundo os dados do boletim da defesa Civil estadual, o solo de um talude em Pouso Alegre, no Sul de Minas, foi saturado pela chuva ontem (06/12) o que provovou o deslizamento de terra onde estava instalada uma caixa d’água da Copasa, com aproximadamente 100 m3 de água potável para o abastecimento de parte de blocos de um condomínio próximo ao local.



Devido ao risco, o local foi isolado e 35 pessoas dos apartamentos próximos foram retiradas de casa preventivamente. Nesta tarde (07/12) a caixa d’água será esvaziada pela Copasa pra ser removida do local.

O boletim da Defesa Civil também apresentou dados sobre os decretos de situação de emergência ou calamidade pública em Minas Gerais. O período chuvoso de 2022-2023 já chegou a 1093 desabrigados e 3.875 desalojados.

Até o momento, Minas Gerais registra duas mortes causadas pela chuva.