Vazamento de gás: funcionários da Usiminas permanecem em cuidado intensivo

O vazamento ocorreu na área interna, mas as causas ainda estão sendo apuradas. (foto: Sérgio Roberto/Futura Press/Folhapress)

Cinco funcionários atingidos pelo vazamento de gás na área interna da Usiminas,nessa terça-feira (06/11), permanecem em cuidado intensivo no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, no Vale do Aço. Em nota, a Usiminas informou ainda que outros dez funcionários estão em observação.



“A empresa está prestando toda a assistência necessária aos empregados e a situação operacional na Usina já se encontra controlada. As causas do acidente estão sendo investigadas e tão logo seja possível, a empresa dará novos esclarecimentos”, diz a nota.

Urgente vazamento de gás na área da Usiminas Ipatinga MG.

A imprensa ainda não deu notícias. pic.twitter.com/oniTQxmzcZ %u2014 zirague LULA fabbri Antifascista (@zirague) December 7, 2022

vazamento de gás ocorreu por volta de 20h30 , na área interna da empresa. As causas ainda estão sendo apuradas. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram os funcionários sendo socorridos.Os socorristas do SAMU tiveram que usar roupas especiais, como máscaras e cilindros de oxigênio para realizar o resgate.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os próprios brigadistas da Usiminas realizaram o atendimento. Foram pelo menos 14 vítimas com entrada no hospital, 4 delas em estado grave.