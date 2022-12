Funcionários são hospitalizados após vazamento de gás na Usiminas

Vazamento de gás leva funcionários da Usiminas a serem hospitalizados (foto: Sérgio Roberto/Futura Press/Folhapress)

Um vazamento de gás na área interna da Usiminas, em Ipatinga, no Vale do Aço, deixou ao menos seis trabalhadores intoxicados na noite desta terça-feira (6/11).De acordo com a siderúrgica, o vazamento ocorreu por volta das 20h30. Os funcionários foram encaminhados ao Hospital Márcio Cunha. A empresa informou que está prestando "toda a assistência necessária" aos feridos. Entretanto, não especificou o estado de saúde dos colaboradores afetados pelo vazamento.