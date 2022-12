Suspeitos de sonegar R$ 1 bilhão em impostos são presos em BH

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal com objetivo de desarticular uma organização criminosa prendeu três pessoas na manhã desta quarta-feira (7/12), em Belo Horizonte.

O grupo é suspeito de atuar de forma familiar na prática de evasão de divisas, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e compra e venda de ouro e joias de forma ilegal.

De acordo com a PF, os membros da organização criminosa estão entre os maiores devedores como pessoas físicas da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais, com uma dívida que ultrapassa R$ 1 bilhão.

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belo Horizonte e Nova Lima e um no Espírito Santo (foto: PF/Reprodução)

Além dos mandados de prisão, a Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Belo Horizonte e Nova Lima e um no Espírito Santo, e ainda o sequestro de contas, veículos, imóveis e demais bens dos líderes da organização.

Os envolvidos responderão pelos crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e compra e venda ilegal de ouro e joias, cujas penas somadas podem ultrapassar os 20 anos de prisão.