Desvendado mistério de 'feto' encontrado em rua de cidade de Minas

Um suposto feto encontrado na última quarta-feira (1/12), em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas Gerais, era na verdade um boneco de borracha. A informação foi confirmada pela Polícia Civil à reportagem donesta terça-feira (6/12).A corporação realizou os trabalhos periciais e constatou a identificação real do objeto. “Assim que acionada, a Polícia Civil deslocou equipe da perícia técnica que realizou os trabalhos periciais e identificou que se tratava de um boneco de borracha”, explica a PCMG.O caso ganhou repercussão depois de o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ser acionado por um homem que passava pela rua no bairro Nossa Senhora de Fátima, próximo ao Hospital Santa Casa da cidade. O boneco estava no local há dois dias.O Samu teria confirmado que seria um “bebê” de dois meses de gestação, com dez centímetros de comprimento. A partir dessa conclusão, membros do Instituto Médico Legal (IML) de Bom Despacho recolheram o suposto feto e o levaram para análise.