BH terá mais um dia de chuva nesta quarta-feira (7/12); veja previsão

A previsão é de chuva forte em todo estado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Belo Horizonte amanheceu ccom chuva e céu nublado nesta quarta-feira (7/12). A previsão é de sol fraco com muitas nuvens durante o dia.A temperatura mínima registrada nesta madrugada em BH foi de 17°C, aponta a Defesa Civil de Belo Horizonte. No período da tarde, os termômetros devem marcar máxima de 24ºC.Durante a tarde, a capital mineira também deve ter chuva forte, trovoadas e ventos moderados. À noite, as chuvas continuam, mas diminuem em intensidade.A qualidade do ar é considerada boa. O nível de umidade gira em torno de 70% no período da tarde.A previsão é de chuva forte em todo estado, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata, apontam dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).