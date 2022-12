Conheça Chulipa, o mineiro que viralizou com decoração raiz para o Natal

Chulipa conquistou uma carreira nas redes sociais e consegue se manter com seu trabalho na internet (foto: Reprodução Redes Sociais )





Morador do distrito de Milagre, em Monte Santo de Minas, no sudoeste do estado, o jovem hoje vive da internet. Além das plataformas convencionais, Chulipa também ganha dinheiro no Only Fans, rede voltada para conteúdo exclusivo para assinantes, focada em fotos e vídeos sensuais.

Leia também: Mineiro viraliza ao enfeitar casa para o Natal com jeitão raiz

“Meu trabalho no TikTok começou um pouco depois da pandemia. Eu falei para mim mesmo que queria trabalhar na internet, que sempre foi um sonho para mim, e deu certo”, conta Chulipa, que destaca que a plataforma de vídeos curtos é seu principal foco de atuação.





Com o sotaque carregado do interior, ele lembra que, no começo, enfrentou muito preconceito dos conterrâneos de Milagre. “Comecei gravando no mato, e o povo me chamava de doido. Eu fazia reportagens mostrando os buracos da cidade, me gravava no mato pescando, e eles me criticavam. Mas eu nunca desisti e, hoje, estou firme”, apontou. Chulipa trabalha sozinho: ele produz o conteúdo, administra as contas e negocia parcerias com marcas.

Decoração de Natal

O vídeo em que Chulipa decora a casa ganhou a internet por dois motivos: primeiro, é impossível não se encantar com a beleza e o sotaque do criador. Em segundo lugar, a simplicidade da casa.

Ele conta que, antes, morava com a mãe. Mas, devido ao trabalho como influenciador, pôde sair de casa e alugar um teto para chamar de seu. E que ele compartilha com seus dois cachorros. “Eu moro sozinho, pago R$ 300 de aluguel. Essa casinha é uma benção, muito simplezinha, de chão vermelho, mas eu amo ela e gosto muito de morar aqui. Enfeitei ela para o Natal, fiz minha horta, fiz meu fogão de lenha, faço meus caldos de mocotó, plantei bananeira. É só vitória”, conta.

Chulipa diz ser tão apaixonado por morar no interior, que já sofre com a ideia de, um dia, se mudar. “Eu tenho vontade de ir para fora, para passear. Morar, não sei. Eu gosto muito aqui de Minas Gerais, esse lugar simples, é como se fosse roça aqui. Mas, um dia, para conseguir mais parcerias e conhecer novos lugares, eu tenho vontade de ir, mas para passear”, pondera.





Para o futuro, ele planeja não só melhoria na própria vida, mas poder proporcionar coisas para sua família. “É ir tocando o barco e, um dia, se Deus quiser, poder comprar um terreno ou uma casa. E ajudando minha mãe, meu pai e minha família sempre. Mas sempre com minha essência, nunca tirar o pé de onde eu cresci, das minhas raízes. Eu amo minha simplicidade, a simplicidade da minha cada, é isso que eu quero levar da minha vida”, afirma.





No Only Fans

Além dos conteúdos produzidos para as redes sociais convencionais, Chulipa também ganha dinheiro no Only Fans. A plataforma inicialmente foi planejada para o compartilhamento de conteúdos sob demanda, entretanto, ganhou uso inusitado com a venda de fotos e vídeos sensuais.





Motivado pela necessidade financeira em um momento difícil, o influenciador passou a criar conteúdos na rede. Ele afirma que por ser de uma cidade pequena, as pessoas tinham preconceito e comentavam sua escolha, mas ele que não tem vergonha.





“Na época eu decidi fazer um Only Fans porque já estava trabalhando com a internet e as coisas estavam apertando. Comecei a tirar carta e também estava fazendo curso. Com isso, tinha que pagar a van para ir e não estava dando conta, tanto que tranquei o curso.”, explica o mineiro.





Apesar dos comentários sobre seus conteúdos na plataforma de vídeos sensuais, Chulipa diz que não se abala e que consegue sustentar sua família com a renda.





“Não ligo, sigo meu rumo, sustento minha casa, pago a ração dos meus cachorros, meu aluguel, tudo com isso. Não tenho vergonha nenhuma de falar”, afirma Chulipa.





Faz dois anos que Chulipa começou a postar nas redes sociais. Mas, agora, ele conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram e 1,5 milhão no TikTok. Na última semana, o criador de conteúdo furou a bolha com um vídeo em que decora sua casa para o Natal.