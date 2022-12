Batida de carro mata mulher e fere três pessoas

Um dos carros saiu da pista após a batida e parou em matagal às margens da rodovia (foto: Samu/Divulgação)

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na manhã desta quinta-feira (15/12), na altura do km 253 da MGC-122, em Francisco Sá, no Norte de Minas.

Segundo o Samu, um dos carros seguia de Montes Claros para Capitão Enéas, com quatro ocupantes, e saiu da pista após a batida.

Uma mulher, que ainda não foi identificada, morreu no local do acidente.

Uma criança, de 8 anos, com trauma abdominal, uma mulher, de 30, com traumatismo cranioencefálico leve e uma mulher, de 45, com dor na região cervical foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Montes Claros e para o hospital de Francisco Sá.

O outro veículo seguia de Uberlândia para Janaúba com cinco pessoas. Elas foram atendidas pelo Samu no local e recusaram transporte para o hospital.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.