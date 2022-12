Defesa Civil alerta para risco geológico nas próximas 48 horas

Risco de desabamentos e deslizamentos aumentam com as chuvas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando na base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para risco geológico em todas as nove regionais da capital. O comunicado é válido até o próximo sábado (24/12), véspera de Natal.Segundo a instituição, diante do acúmulo de chuvas e a possibilidade de novas precipitações nas próximas 48 horas, a população deve estar atenta pois aumentam as chances de quedas de muro, deslizamentos e desabamentos.Diante desse cenário, o alerta ressalta que é necessário verificar alguns sinais que deslizamentos podem acontecer, como esses:Se forem observados alguns desses sinais, o recomendado pela Defesa Civil é sair imediatamente do imóvel e ligar para a instituição pelo 199. Em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.