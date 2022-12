Crime ocorrido em 2019 é esclarecido pela Polícia Civil

Crime ocorreu na Vila Ventosa e foi motivado por vingança, mas existe também relação com o tráfico de drogas (foto: Redes sociais)

Um homicídio, cometido em novembro de 2019, e que teve como vítima um homem de 31 anos, no Bairro Vila Ventosa, em Belo Horizonte, foi esclarecido pela Polícia Civil, que prendeu o suspeito, de 23 anos, na cidade de Guanhães, no leste do estado. O crime, segundo os policiais, tem ligação com a guerra do tráfico de drogas e foi cometido por vingança.

A vítima morreu em consequência dos vários tiros que levou na coxa, no braço direito e no tórax. As investigações foram conduzidas por policiais da 2ª Delegacia de Homicídios do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo foi apurado, a vítima seria um dos autores do assassinato do irmão gêmeo do suspeito, que tinha sido morto em outubro daquele ano. Os dois crimes estariam, também, relacionados ao controle do tráfico de drogas, que foi a motivação da primeira morte.

As investigações apontaram que a vítima pertencia a uma gangue que traficava drogas próximo à residência dos gêmeos, sendo que estes atuavam na mesma região, porém, de forma independente, o que gerou constantes ataques da gangue local. São vários os casos de homicídios tentados na região e isso motivou os irmãos gêmeos a se mudarem do local.

O suspeito é considerado perigoso e já teria realizado diversos ataques armados contra rivais. Ele, inclusive, já foi baleado em confronto com outros criminosos. Depois da prisão, ele foi levado para o sistema prisional. Além dos policiais da 2ª Delegacia de Homicídios do Barreiro em Belo Horizonte participaram da operação os da Delegacia Regional de Guanhães.