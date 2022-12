Morre namorada de administrador de financeira assassinado em Juiz de Fora

Uma mulher, de 35 anos, não resistiu a uma hemorragia interna na região do abdômen e morreu na tarde desta quinta-feira (22/12) em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. A vítima é namorada do administrador de uma financeira que foi assassinado a tiros na noite de terça (20/12) no centro da cidade.

A namorada foi baleada na barriga e socorrida com vida. Quando chegou ao hospital os médicos detectaram que ela estava com uma hemorragia interna. Ela passou por uma cirurgia, mas não conseguiu se recuperar.

O administrador da financeira, de 30 anos, foi assassinado com tiros nas costas , em uma das galerias mais movimentadas do centro de Juiz de Fora. Com ele, foram encontrados R$ 5 mil em espécie.

Em conversa com testemunhas, os policiais colheram relatos de que a vítima e o autor do homicídio já tinham sido vistos conversando há poucos dias. A principal suspeita é que se trata de vingança. De que a vítima teria emprestado dinheiro ao suspeito, não recebido o valor e isso gerou um desentendimento que resultou na morte do administrador da financeira.

Polícia Civil realiza operação

Dois dias depois desse caso, a Polícia Civil deflagrou uma operação em Juiz de Fora para prender suspeitos de homicídios na cidade, incluindo o caso do administrador da financeira, de acordo com a apuração do Estado de Minas.

Desde a manhã desta terça, policiais civis, militares e agentes da guarda municipal estão cumprindo 35 mandados de busca e apreensão em endereços de Juiz de Fora, Rio Preto, Mar de Espanha e Lima Duarte.

Além desses mandados, 13 pessoas foram presas na operação. Até o começo da tarde desta quinta-feira, a PC não tinha divulgado as informações relativas a cada um dos detidos.

“A operação segue andamento e não há previsão de término, por isso será mantido sigilo quanto à continuidade e demais informações”, explicou rapidamente Márcio Savino Lopes, titular da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora.