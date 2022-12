Divinópolis: jovem morre ao bater camionete de frente com carreta na BR-494

Motorista da camionete Toro invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros )

Um jovem, de 27 anos, morreu na manhã deste domingo (25/12), em um acidente envolvendo uma camionete e uma carreta. A batida aconteceu na BR-494 no trecho que liga Divinópolis a Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas.



Com o impacto da batida, o veículo foi arremessado para fora da pista. O motorista morreu no local.



A passageira, uma jovem de 26 anos, foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) em Divinópolis. Ela teve fratura de fêmur e tíbia, e um corte profundo na perna.



O motorista da carreta que seguia para Bauru (SP) não teve ferimentos.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o desencarceramento do corpo do motorista após a perícia da Polícia Civil. Durante os trabalhos, a pista foi parcialmente interditada pelo Polícia Militar.

*Amanda Quintiliano especial para o EM