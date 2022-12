Presos fazem rebelião na penitenciária de Nova Serrana

Área do presídio foi isolada pela Polícia Militar (foto: You tube)

Pelo segundo dia seguido, um presídio mineiro está em evidência. Neste domingo (25/11), presos atearam fogo em colchões no Presídio de Nova Serrana, na Região Centro-oeste de Minas. Ontem, houve fuga de presos na Penitenciária Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves.



O Corpo de Bombeiros de Nova Serrana foi acionado para combater o fogo. Não há registro de feridos. A Polícia Penal ainda não informou se houve alguma fuga, em razão do tumulto, ou se o fogo foi em função de um protesto dos presidiários pelas más condições do locale contra as regras do controle de visitas. Os líderes do movimento ainda não foram identificados.

Enquanto isso, nem a Polícia Militar, nem a Civil têm pistas dos três fugitivos do presídio em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os foragidos são Erivaldo Almeida Caetano, de 29 anos, Lucas Souza Barbosa, de 27 anos, e Cristiano Rodrigo dos Santos, de 24 anos. Eles serraram as grades da cela e do corredor, ganhando o telhado da instituição e depois saltaram do lado de fora, desaparecendo no meio do matagal, próximo À unidade prisional.