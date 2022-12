Presos escapam de presídio em Neves após serrarem grades da cela

Os foragidos Erivaldo Almeida Caetano, Lucas Souza Barbosa e Cristiano Rodrigo dos Santos (foto: Sejusp)

As polícias Militar e Civil ainda não têm pistas dos três homens que fugiram da Penitenciária Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta de 1h deste sábado (24/12).





Os bandidos serraram as grades da cela e do corredor, chegaram até o telhado da instituição e depois saltaram para o lado de fora, fugindo no meio do matagal. Os foragidos são Erivaldo Almeida Caetano, de 29 anos, Lucas Souza Barbosa, de 27 anos, e Cristiano Rodrigo dos Santos, de 24 anos.

Os três presos estavam em uma mesma cela, destinada a presos conndenados por estupro, homicídio e tráfico de drogas. Fotos dos detentos foram distribuídas na rede social, e a Secretaria de Segurança emitiu um pedido de ajuda à população em geral, para que qualquer pessoa que aviste um dos fugitivos, entre em contato através do Disque Denúncia: 181.