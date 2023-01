Agentes encontram barata em pão servido em presídio

Barata foi encontrada dentro do saco de pães (foto: Redes sociais)

Um flagrante de descaso com a alimentação das penitenciárias, alimento que é destinado tanto aos presos quanto a agentes prisionais, foi registrado na última quarta-feira e somente revelado na manhã deste sábado (21/1), no Presídio de Bicas, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma barata foi encontrada dentro de um saco de pães.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na quarta-feira (18/1) policiais penais do Presídio de Bicas encontraram uma barata num dos sacos de pães, que são fornecidos por uma empresa especialmente contratada.

“É uma situação nojenta, é uma situação de um inseto nojento que vive no esgoto. Representantes do presídio foram à unidade de Bicas I e constataram, sim, uma barata dentro do pacote de pão, pacote esse já lacrado. A barata estava morta. Em seguida foram à fábrica e foi feita uma inspeção em seu interior. A nutricionista foi bem receptiva, informou que os pães fornecidos por essa empresa vêm de uma padaria. A Sejusp espera, segunda-feira, por uma resposta e uma explicação. Hoje, a padaria foi notificada”, diz a nota da Sejusp.

Ao verificarem outros pacotes de alimentos, os itens foram passados no aparelho de body scan, e foram identificados insetos em um dos pães. Os invólucros chegam lacrados ao presídio.

A Sejusp informa, ainda, que em casos de eventual detecção de situações pontuais e descumprimento da garantia da qualidade prevista em contrato, imediatos procedimentos administrativos são realizados, que podem resultar em multas e até perda de contrato por parte da empresa executora.

Além disso, segundo a Secretaria, por força de contrato, caso seja identificado algo que torne a alimentação imprópria para consumo, a empresa fornecedora deverá realizar a pronta substituição, sem ônus para o Estado.