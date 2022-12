Professora é flagrada levando droga para presídio de Juiz de Fora

Tabletes de maconha encontrados com a professora (foto: PMMG)

Uma professora de 26 anos foi flagrada levando droga para dentro do presídio Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.Segundo a Polícia Militar, a docente estava na sala de aula da penitenciária, quando retirou um pacote de dentro da roupa e repassou a um dos detentos.Na sequência, o preso saiu da sala e entregou o embrulho a um faxineiro, que carregou a droga ao andar superior do Pavilhão 1. Câmeras do circuito interno gravaram a movimentação.Ao verem as imagens, os seguranças foram à cela onde esteve o faxineiro e ordenou que os presos devolvessem a embalagem, que tinha três tabletes de maconha.A professora relatou aos policiais que havia sido coagida por um dos detentos para transportar a maconha para dentro do presídio. Com medo, ela aceitou fazer o tráfico.Ela pegou a droga na manhã desta terça-feira (13/12) no Parque Halfeld, no Centro de Juiz de Fora, e na sequência seguiu para o presídio.A docente não se recorda de quem lhe deu a droga. Já o faxineiro não passou informações para os policiais. Todos foram encaminhados para a delegacia.