Sonho de Natal se tornou pesadelo para jovem em Ibirité

Natal, época de confraternização, de estar com a família. Foi o que pensou uma jovem, de 20 anos, que resolveu levar o filho de 10 meses, para visitar o avô, no Bairro Monsenhor Horta, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O passeio, no entanto, que era para ser feliz, teve um desfecho trágico. Ela foi estuprada pelo próprio pai.

O fato ocorreu na noite dessa sexta-feira (23/12). Ela contou aos policiais que, ao chegar à casa, foi recebida com festa pelo pai, que logo brincou com o menino e depois, a chamou para tomarem uma bebida.

Depois de algum tempo, o pai pediu para que ela colocasse o filho, que estava dormindo, na cama que era dela quando ainda morava na casa.

Depois de algum tempo, o pai a chamou para o seu quarto. Disse que queria lhe mostrar algumas coisas. Uma vez lá dentro, o homem mostrou a ela objetos sexuais.

A jovem se assustou e de repente sentiu o pai apalpando seu corpo e a agarrando. Ele a jogou na cama e a estuprou. Disse que não conseguia reagir, por estar sob efeito da bebida. No imóvel havia outras pessoas, mas ninguém percebeu o que acontecera.

Conseguiu sair da casa e foi direto para a Polícia Militar, de onde foi levada a um hospital, para fazer exames. O caso será investigado pela Delegacia de Ibirité.