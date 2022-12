Mulher é morta a facadas pelo ex-namorado quando chegava de festa

A tranquilidade da pacata Varzelândia foi quebrada pelo crime bárbaro (foto: Prefeitura/Reprodução)

A população de Varzelândia, no Norte de Minas, está alarmada com o assassinato, nessa sexta-feira (23/12), de uma mulher de 32 anos, morta a facadas pelo ex-namorado, de 28, quando retornava para casa, vinda de uma festa. O suspeito do crime está foragido.

Segundo as primeiras investigações da Polícia Civil, o casal havia se separado recentemente. O homem tem diversas passagens pela polícia.

Os policiais contam que o namoro do casal durou somente três meses e, que desde que terminou, o homem vinha ameaçando a mulher, além de persegui-la. A vítima já havia registrado mais de uma queixa contra o ex-namorado.

Ao voltar de uma festa, a mulher foi surpreendida pelo ex-namorado, que sacou uma faca e desferiu diversos golpes.

Vizinhos socorreram a vítima, que foi levada ainda com vida ao Hospital Municipal de Varzelândia, onde morreu.

Foram realizadas buscas na casa do suspeito, que, segundo testemunha tinha um comportamento estranho, assim como na mata próxima à cidade, mas o criminoso não foi encontrado.



Na delegacia da cidade foram encontrados nove registros de crime do suspeito, sendo um de danos, cinco de ameaça, um de lesão corporal, além de dois de ameaça contra a mulher que matou.