Adolescente é assassinada a tiros na Ocupação Vitória

Crime ocorreu na Ocupação Vitória, localizada na Granja Werneck, entre Belo Horizonte e Santa Luzia (foto: CBMH/reprodução)

Uma adolescente, de 17 anos, foi morta a tiros na noite dessa sexta-feira (23/12). Ela estava com o pai, no Bar da Portuguesa, na Ocupação Vitória, na Granja Werneck, divisa entre Belo Horizonte e Santa Luzia, quando se levantou e disse que iria até sua casa, que fica em frente ao estabelecimento, pois havia alguém no portão.



A jovem voltou, fugindo de dois homens, um deles armado, que começou a atirar. Na tentativa de escapar, ela entrou no barracão dos fundos do bar, onde mora a proprietária e o marido, mas acabou acuada no quarto do casal e foi morta com vários tiros. A suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas e disputa pelo comando da região.

Segundo a proprietária do bar, a portuguesa Kátia, a noite estava tranquila, com fregueses no local, inclusive a adolescente e o pai, quando o crime ocorreu.

Os criminosos fugiram. A Polícia Militar foi chamada e a morte foi confirmada. Uma testemunha contou que o matador era conhecido, na região, como "Super Choque" e que integraria uma gangue que disputa o domínio do tráfico de drogas na Ocupação Vitória. A família nega o envolvimento da menor com criminosos.



O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia não tem pistas do matador, mas uma operação pela sua captura foi montada com a ajuda da Polícia Militar.