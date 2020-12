Temporal provoca alagamentos em Uberlândia nesta terça (8/12)

, por exemplo, uma das principais vias de Uberlândia, ficou completamente alagada. Vídeos publicados por internautas mostram veículos parados no meio da correnteza. Dezenas de carros foram flagrados na água, que parecia não ter fim nas imagens gravadas por moradores.

Van com 18 pessoas bate em caminhão durante chuva, em Curvelo

Um dos vídeos, por exemplo, mostra uma pessoa tentando não ser levada pela correnteza. Ela se segura em uma árvore. De acordo com relatos de populares na gravação, seria um motociclista que foi surpreendido pela água. É possível ver, também, vários veículos ilhados.

Chuva forte em Uberlândia

1.parte: pic.twitter.com/7W7UDPfBpP %u2014 Júlio César (@JlioCsa02370805) December 8, 2020

Chuva forte em Uberlândia

3.parte: Praia Clube pic.twitter.com/SWbt4ho7mM %u2014 Júlio César (@JlioCsa02370805) December 8, 2020

Chuva forte em Uberlândia

4.parte: Academia do Planalto. pic.twitter.com/YxnpB13vXZ %u2014 Júlio César (@JlioCsa02370805) December 8, 2020

Estabelecimentos comerciais também tiveram problemas com a chuva. Uma “cachoeira” se formou em uma academia, do Bairro Planalto. Uma grande quantidade de água caía da estrutura, pegando clientes de surpresa. Até mesmo o tradicional Praia Clube sofreu com o alagamento. Um “rio” se formou nas suas dependências.