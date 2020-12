Helicóptero Arcanjo foi mobilizado para socorrer vítima de acidente em Nova Lima. Foto ilustrativa (foto: Divulgação/Bombeiros)









Pouco tempo depois, o homem ferido foi socorrido pela equipe do Arcanjo, que o deixou no HPS João XXIII. Seu estado de saúde não foi informado.

Um homem de 39 anos ficou ferido em um acidente envolvendo um carro e uma carreta, na tarde desta terça-feira (8/12), na, no Vale do Sol, em Nova Lima, na Grande BH. De acordo com o, um dos helicópteros Arcanjo da corporação foi acionado para socorrer a vítima.